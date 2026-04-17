Гусева рассказала, что онлайн-обучение не подходит для актеров

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Онлайн-обучение не может полноценно заменить традиционное актерское образование, поскольку профессия требует живого взаимодействия и эмоционального контакта. Об этом рассказала актриса театра и кино Екатерина Гусева в интервью «НЬЮМ ТАСС».
«Онлайн-обучение не может заменить, поскольку актерская профессия — это энергия, энергетика. Это искры между людьми. Если этого нет, не возникает подлинного взаимодействия, и зритель не поверит», — сказала она.
Актриса также указала на особую природу театра как искусства «здесь и сейчас». «Театр — это когда рождаются настоящие, подлинные эмоции. Люди живые», — сказала она.
Говоря о сценическом волнении, Гусева подчеркнула, что оно является естественной частью профессии. «Голос дрожит, руки дрожат. Но зритель простит это, потому что это искренне», — отметила она.