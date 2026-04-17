«Моя любимая шутка — та, которую я еще не слышал». Интервью с Гариком Харламовым

Что самое сложное в работе над ролью, когда из всех средств выражения остается только голос?
Гарик Харламов: Самое интересное, что голосом можно как разукрасить роль, так ее и завалить. Вот, например, Сережа Бурунов, который озвучивал Леонардо ДиКаприо. Он в оригинале не так интересно говорит, как его озвучивает Сережа. Поэтому озвучка очень важна.
Что в характере Петрушки будет от Гарика Харламова?
Знаете, он у нас вообще должен выше разговаривать, быстрее и как-то задорнее, чем я в жизни. Сложно сказать, что именно в его характере от меня. Мы немножко разные. Никто руку мне, слава богу, сзади не засовывал. (Смеется.)
У вас была любимая игрушка в детстве?
Машинка была. Я машинки любил в детстве, но целой коллекции не было. Какая коллекция в 1981 году? Тогда у нас вообще ограниченный был набор игрушек. Неваляшка была какая-то. Ну и палка во дворе.
Есть ли у вас свой «Петрушка» — предмет или талисман, который помогает в трудную минуту?
Талисманов у меня нет. Вот сейчас появился Петрушка, Метелкин (Александр Метелкин играет повара Петю, которому справиться со своими страхами помогает ожившая кукла Петрушка. — Прим. ред.).
Что предпочтете на ужин: сет в мишленовском ресторане или домашние пельмешки?
Ох, сет в мишленовском ресторане — наверняка это хорошо. Хотя там порция малюсенькая, а стоит сколько! Поэтому, конечно, пельмени. Они всегда хороши.
Назовите свое коронное блюдо.
Жареная картошка с курицей! Это всегда могу есть в любых количествах.
В вашей фильмографии нет ни одного проекта, в жанрах которого не было бы указано «комедия». Не хотите это изменить?
Есть такая вещь, которая называется амплуа. Конечно, комедия — для меня самый близкий жанр. Если уж драму играть, то надо как-то к этому подготовиться. Как минимум — подготовить зрителя, потому что все-таки есть сформированный образ Гарика Харламова.
Сложно себе представить: фильм «Король Лир», а в главных ролях — Гарик Харламов. Сразу ощущение, что все равно с юмором будет, и люди автоматически будут ждать какого-то подвоха в этом всем. Поэтому нет. К таким экспериментам надо, наверное, самому сначала как-то прийти. И не факт, что это получится хорошо. Есть мастера, которые в этом великолепны, и зачем на эту территорию заходить?
Что из последнего вас рассмешило в кино?
Я участвую в огромном количестве юмористических телепередач, и моя профессия — генерировать юмор самому. У меня любимая шутка — это та, которую я еще не слышал. Потому что я их слышу в огромных количествах ежедневно.
Я не могу привести какую-то одну. Их масса, много. И шутка, которая меня рассмешит, я ее услышу завтра.
Назовите свои любимые комедии.
Их много. Из советской классики — «Джентльмены удачи» прекрасные, замечательные. Их смотреть можно вечно.
Если говорить о зарубежном кино, там тоже много. Весь «Монти Пайтон», «Аэроплан», «Мафия», «Голый пистолет». Ну и Джим Керри весь: «Маска», «Тупой и еще тупее». Много всего.
Юмор в современном российском кино — какой он?
Он мутирует вечно. По сути, юмор — это кривые зеркала. Мой привет Евгению Вагановичу. Потому что это такое отражение реальности: утром в газете — вечером в куплете. Собственно говоря, как меняется жизнь, так меняется и юмор — со временем, с историей…
Лучше пересолить или недосолить? Переиграть или недоиграть?
Лучше, наверное, все-таки сыграть правильно.
Назовите «приправу», без которой не может обойтись ни одно хорошее кино?
Музыка.
Колобок, Нафаня, Петрушка… Есть еще сказочные персонажи, которых Гарик Харламов хотел бы сыграть?
Я, честно говоря, хотел бы сыграть отрицательного персонажа. У меня давно мечта — сыграть какого-нибудь отрицательного героя. Будь то Кощей, Леший — да кто угодно. Вот именно отрицательную роль, всегда хотелось попробовать себя в этом.
Антигероя или тотального злодея?
Тотального злодея. Потому что у меня много было персонажей, которые в целом хорошие и добрые. Есть герой, например, из сериала «Зона комфорта», где он вроде бы позитивный, а вроде и негативный, потому что врет постоянно. Но, тем не менее, его нельзя назвать прямо злодеем. А вот именного какого-то суперзлодея в сказке сыграть было бы круто и прикольно.