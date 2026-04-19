Название — «Космос засыпает» — игра в многозначность. Засыпает и видит сны хрупкий герой — то от усталости, то для того, чтобы переварить утрату, то для того, чтобы по законам магического реализма перепрыгнуть из холодного Питера прямо в родную деревню. Засыпает в фильме сверху — песком, могильной землей, обломками небесных ракет. Но даже если засыпает все и отовсюду, то можно выгрести, если быть смелым, уметь мечтать и не бояться идти на жертвы.