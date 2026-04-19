Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Эйдельштейн застревает в дюнах. Каким получился фильм «Космос засыпает»

Вышедший в прокат фильм «Космос засыпает» вновь свел на экране звезд «Аноры» Марка Эйдельштейна и Дарью Екамасову. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на эту красивую сказку, в которой космический Эйдельштейн гоняет на тракторе по заполярной деревне
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

О чем фильм «Космос засыпает»

Талантливый студент Паша (Марк Эйдельштейн) корпит над чертежами космических ракет в престижном питерском вузе. Он мечтает когда-нибудь создать летательный аппарат, который не будет отбрасывать ступени при взлете и вместит в себя целый автобус звездных путешественников. Но его блестящее будущее приходится зарыть в песок — буквально.

Неожиданно умирает его отец, и Павел возвращается на родину — в стоящую посреди северных дюн деревню, которую каждый день заносит, словно снегом, мелкими песчинками. Мама Паши (Дарья Екамасова) от горя замолчала и легла лицом к стенке. Юноша теперь за главного: должен поддерживать мать, помогать младшему брату (Никита Конкин) и бороться с зыбучими песками.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Киногения Эйдельштейна расцветает в этом меланхоличном, очень красивом фильме про мечты и космос. Режиссер-дебютант Антон Мамыкин не отказывает себе в удовольствии вспомнить расхожее сравнение русского актера с Тимоти Шаламе и отправляет главного героя в путь к самому себе по живописным песчаным дюнам.

Тонкая, эстетская работа оператора подчеркивает странность и красоту существующей на самом деле заполярной деревни Шойны. Пожалуй, главное в фильме — это «гений места», сочетание простого, почти аскетичного быта с Белым морем и морем песка. Это великолепно сконструированное пространство — волшебно, недаром добраться до него, по сюжету, почти невозможно. 

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Оператору Владимиру Борисову удалось эту магию перенести на экран. Мир Шойны тактилен, чудесен, полон умопомрачительных закатов. Там мигрирует между мирами белобрысая девочка-почтальонша, растет морошка, на потолке трактора зажигается звездное небо, а дом с еле живой мамой в нем можно взять и передвинуть поближе к морю. К слову, Дарья Екамасова, перекочевавшая из «Аноры» с ролью матери Марка Эйдельштейна, почти без слов играет на разрыв сердца.

Название — «Космос засыпает» — игра в многозначность. Засыпает и видит сны хрупкий герой — то от усталости, то для того, чтобы переварить утрату, то для того, чтобы по законам магического реализма перепрыгнуть из холодного Питера прямо в родную деревню. Засыпает в фильме сверху — песком, могильной землей, обломками небесных ракет. Но даже если засыпает все и отовсюду, то можно выгрести, если быть смелым, уметь мечтать и не бояться идти на жертвы.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Несмотря на потрясающий визуал, «Космос» наполнен метафорами, в которых сами создатели, кажется, не до конца разобрались. В стилистике магического реализма удалось изобразить мир Шойны, но в какой все-таки вселенной живет герой Эйдельштейна — не до конца понятно. Почему, в конце концов, парнишка, который учится на ракетостроителя, пишет письмо на английском, заглядывая в потрепанный карманный словарик, а не пользуется онлайн-переводчиком? Заплутав в притче, авторы приходят к слишком аккуратному, почти ничего не сообщающему финалу.