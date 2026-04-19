О чем фильм «Космос засыпает»
Талантливый студент Паша (Марк Эйдельштейн) корпит над чертежами космических ракет в престижном питерском вузе. Он мечтает когда-нибудь создать летательный аппарат, который не будет отбрасывать ступени при взлете и вместит в себя целый автобус звездных путешественников. Но его блестящее будущее приходится зарыть в песок — буквально.
Неожиданно умирает его отец, и Павел возвращается на родину — в стоящую посреди северных дюн деревню, которую каждый день заносит, словно снегом, мелкими песчинками. Мама Паши (Дарья Екамасова) от горя замолчала и легла лицом к стенке. Юноша теперь за главного: должен поддерживать мать, помогать младшему брату (Никита Конкин) и бороться с зыбучими песками.
Зачем смотреть
Киногения Эйдельштейна расцветает в этом меланхоличном, очень красивом фильме про мечты и космос. Режиссер-дебютант Антон Мамыкин не отказывает себе в удовольствии вспомнить расхожее сравнение русского актера с Тимоти Шаламе и отправляет главного героя в путь к самому себе по живописным песчаным дюнам.
Тонкая, эстетская работа оператора подчеркивает странность и красоту существующей на самом деле заполярной деревни Шойны. Пожалуй, главное в фильме — это «гений места», сочетание простого, почти аскетичного быта с Белым морем и морем песка. Это великолепно сконструированное пространство — волшебно, недаром добраться до него, по сюжету, почти невозможно.
Оператору Владимиру Борисову удалось эту магию перенести на экран. Мир Шойны тактилен, чудесен, полон умопомрачительных закатов. Там мигрирует между мирами белобрысая девочка-почтальонша, растет морошка, на потолке трактора зажигается звездное небо, а дом с еле живой мамой в нем можно взять и передвинуть поближе к морю. К слову, Дарья Екамасова, перекочевавшая из «Аноры» с ролью матери Марка Эйдельштейна, почти без слов играет на разрыв сердца.
Название — «Космос засыпает» — игра в многозначность. Засыпает и видит сны хрупкий герой — то от усталости, то для того, чтобы переварить утрату, то для того, чтобы по законам магического реализма перепрыгнуть из холодного Питера прямо в родную деревню. Засыпает в фильме сверху — песком, могильной землей, обломками небесных ракет. Но даже если засыпает все и отовсюду, то можно выгрести, если быть смелым, уметь мечтать и не бояться идти на жертвы.
Почему можно не смотреть
Несмотря на потрясающий визуал, «Космос» наполнен метафорами, в которых сами создатели, кажется, не до конца разобрались. В стилистике магического реализма удалось изобразить мир Шойны, но в какой все-таки вселенной живет герой Эйдельштейна — не до конца понятно. Почему, в конце концов, парнишка, который учится на ракетостроителя, пишет письмо на английском, заглядывая в потрепанный карманный словарик, а не пользуется онлайн-переводчиком? Заплутав в притче, авторы приходят к слишком аккуратному, почти ничего не сообщающему финалу.