Актриса Алла Сигалова о проблемах со связью: «Было ощущение, что пора идти в метро»

Заслуженная артистка РФ, режиссер и актриса Алла Сигалова призналась, что была готова спуститься в метро на фоне проблем со связью. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на открытии 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
Она отметила, что ограничения вызвали у нее такие ощущения.
«Когда недавно было плохо со связью, то у меня было ощущение, что пора идти в метро», — поделилась Алла Сигалова.
По ее словам, таких радикальных мер ей удалось избежать, поскольку за ней все же вовремя приехали. В результате поездка на общественном транспорте у артистки не состоялась.
Ранее Иван Охлобыстин высказался против ограничений в интернете.