ТАСС: завершились съемки сериала «Джерси» с Немоляевой

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева исполнит роль умершей бабушки, дающей советы своему внуку, в сериале Сергея Пикалова «Джерси». В беседе с ТАСС она сообщила, что съемки ленты завершены.
«Новый проект — 12-серийный сериал. В каждой серии для меня отводится очень мало времени — везде по чуть-чуть. Я играю бабушку, которой давно уже нет, она на небесах. Но ее очень любил внук, всегда с ней советовался, обо всем расспрашивал, поэтому теперь, в моменты его раздумий, она появляется в его воображении и разговаривает с ним. Эта роль была мне приятна: она хорошо написана и очень трогательна. Сериал называется “Джерси”. Съемки завершены», — сказала Немоляева.
В заключение народная артистка отметила, что начала сниматься в сериале в ноябре.
Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. 18 апреля актриса отметит свое 89-летие.