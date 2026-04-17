ТАСС: завершились съемки сериала «Джерси» с Немоляевой

«Новый проект — 12-серийный сериал. В каждой серии для меня отводится очень мало времени — везде по чуть-чуть. Я играю бабушку, которой давно уже нет, она на небесах. Но ее очень любил внук, всегда с ней советовался, обо всем расспрашивал, поэтому теперь, в моменты его раздумий, она появляется в его воображении и разговаривает с ним. Эта роль была мне приятна: она хорошо написана и очень трогательна. Сериал называется “Джерси”. Съемки завершены», — сказала Немоляева.