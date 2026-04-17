Немоляева рассказала, что до сих пор пользуется стационарными телефонами

Народная артистка РСФСР также поделилась, что никогда не испытывала проблем из-за сбоев в работе мобильного интернета
Светлана Немоляева на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева не сталкивалась с трудностями из-за перебоев в работе мобильного интернета. В интервью ТАСС она рассказала, что по-прежнему пользуется стационарным телефоном.

«Нет, потому что я все еще не отключила свой домашний советский телефон. До сих пор им пользуюсь. И на даче тоже стоит», — ответила актриса на вопрос корреспондента агентства о возникновении проблем в связи с нарушениями работы интернета в столице.

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. 18 апреля актриса отметит свое 89-летие.