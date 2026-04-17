Звезда «Слова пацана» вспомнил, как плакал под треки Басты

Актер Слава Копейкин заявил, что с детства знаком с творчеством рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Об этом он рассказал в интервью Иде Галич в шоу «Есть вопросики».
Копейкин, который сыграл молодого артиста в биографической картине, сообщил, что знал многие факты из биографии Вакуленко.
«С детства слушал все эти треки. Мне лет 10 было, сидел в ванной и почему-то слушал трек “Мама”. Меня это так трогало. Понимаю, что этот человек с нами на протяжении почти 30 лет. Он в нашем ДНК», — сказал актер.
Также артист назвал невероятной честью, что исполнит роль рэпера в его байопике.
Ранее стало известно, что Слава Копейкин за три месяца похудел на 12 килограммов ради роли Басты.