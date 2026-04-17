Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт гонорар Милоша Биковича за съемочный день

РИА Новости: Гонорар Биковича за съемочный день достигает ₽2 млн
Милош Бикович на премии ИРИ, фото: пресс-служба

Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Длительность съемочного дня, по данным источника агентства, — 12 часов, при этом жанр проекта может быть любым: от телевизионного формата до полного метра.

Источник уточнил, что менеджмент артиста просит оплачивать налоговые расходы отдельно от суммы гонорара. Таким образом, заказчик обязан выплатить актеру не только ставку за смену, но и 13 процентов от предполагаемого дохода.

Из-за высокой загруженности Биковича новые проекты с его участием могут стартовать не раньше чем через полгода после подачи заявки. На данный момент график артиста расписан до конца 2026 года. По словам источника, агенты актера отдают приоритет полнометражным фильмам и масштабным сериалам с сильным творческим коллективом.

Ранее Маш Милаш сняла Милоша Биковича в своем блоге.