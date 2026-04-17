Внешность 63-летнего Тома Круза на фото с CinemaCon вызвала споры в сети

Американский актер Том Круз выступил на киноконференции CinemaCon в Лос-Анджелесе и вызвал споры. Фото и комментарии появились в блоге портала Just Jared.
63-летний актер предстал перед камерами в черном костюме, который состоял из классических брюк и бархатного пиджака. Кроме того, на нем были рубашка в тон наряда и лакированные ботинки.
Поклонники обратили внимание на внешность звезды «Миссии невыполнима» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Почему на каждом фото у него размыты уши? Он захотел скрыть шрамы от подтяжки лица?», «Он выглядит совершенно иначе», «Не думаю, что он выступает за естественное старение», «Ему за 60 и он шикарен», «Том выглядит отлично», «Какой очаровательный мужчина», — рассуждали они.
Ранее сообщалось, что ИИ сделал «фильм» с Томом Крузом и Брэдом Питтом и напугал Голливуд.