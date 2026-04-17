Собянин: ММКФ остается верен идеалам гуманизма, добра и правды

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что такие проекты, как Московский международный кинофестиваль, служат надежным «мостом», укрепляющим связи между странами и народами.
«За минувшие десятилетия легендарный кинофестиваль завоевал сердца москвичей и по праву стал визитной карточкой культурной жизни столицы. Москва — отличная площадка для ярких дебютов и премьер, живого творческого общения и безграничного диалога культур. В эпоху глобальных вызовов именно такие проекты с историей и традициями служат надежным “мостом”, укрепляющим связи между странами и народами», — зачитал обращение мэра руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.
Мэр также подчеркнул, что, объединяя кинематографистов из разных уголков мира, Московский кинофестиваль остается верен идеалам гуманизма, добра и правды. Он выразил уверенность, что нынешний форум откроет новые талантливые имена, подарит москвичам впечатления от встречи с прекрасным и позволит гостям узнать столицу как один из центров мирового киноискусства. Собянин пожелал членам жюри мудрых решений, участникам — заслуженного признания, а зрителям — волшебства кино.
Московский международный кинофестиваль — второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. ММКФ впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.