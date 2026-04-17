Собянин: ММКФ остается верен идеалам гуманизма, добра и правды

Московский международный кинофестиваль — второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. ММКФ впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.