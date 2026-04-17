Путин: Московский кинофестиваль всегда гостеприимен для иностранных талантов

Российский лидер отметил, что программа фестиваля как всегда богата яркими неординарными работами, которые признаны мэтрами и дебютантами конкурса в разных направлениях. Путин добавил, что впереди участников ждут профессиональное и дружеское общение, открытые дискуссии, посвященные тенденциям развития современного кино. Глава государства выразил уверенность в том, что 48-й Московский международный кинофестиваль пройдет на самом высоком творческом и организационном уровне, порадует зрителей премьерами, а также станет праздничным незабываемым событием в культурной жизни России. «От души поздравляю лауреатов, желаю всем успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего!» — заключил президент.