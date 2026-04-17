Путин: Московский кинофестиваль всегда гостеприимен для иностранных талантов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) всегда гостеприимно встречает таланты как из России, так и из зарубежных государств, отметил в своем приветствии президент РФ Владимир Путин. Приветственное слово главы государства зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Дорогие друзья, приветствую вас на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. На протяжении своей долгой истории Московский фестиваль всегда радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества из России и многих зарубежных государств. Такое искреннее гостеприимство и доброжелательность по праву считаются отличительной чертой форума, его замечательной, незыблемой традицией», — говорится в приветствии.
Российский лидер отметил, что программа фестиваля как всегда богата яркими неординарными работами, которые признаны мэтрами и дебютантами конкурса в разных направлениях. Путин добавил, что впереди участников ждут профессиональное и дружеское общение, открытые дискуссии, посвященные тенденциям развития современного кино. Глава государства выразил уверенность в том, что 48-й Московский международный кинофестиваль пройдет на самом высоком творческом и организационном уровне, порадует зрителей премьерами, а также станет праздничным незабываемым событием в культурной жизни России. «От души поздравляю лауреатов, желаю всем успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего!» — заключил президент.
О фестивале
Московский международный кинофестиваль — один из старейших мировых киносмотров (второй после Венецианского кинофестиваля). Впервые он прошел 21 февраля — 1 марта 1935 года под названием «Советский кинофестиваль в Москве». С 1989 года главным призом ММКФ является «Золотой Георгий» — статуэтка, изображающая Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем дракона (как на гербе Москвы). Традиционно церемонии открытия и закрытия проходят в театре «Россия» (до 2012 года — кинотеатр «Пушкинский»). Организуется при поддержке Министерства культуры РФ.