В Музее Победы на фестивале правильного кино покажут более 60 фильмов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль правильного кино откроется 21 апреля в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. В рамках смотра зрителям представят 67 фильмов российского и зарубежного производства.
«21 апреля в кинотеатре “Поклонка” Музея Победы состоится церемония открытия VI Международного фестиваля правильного кино. Мероприятие приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы. В программу фестиваля вошли 67 картин российского и зарубежного производства — это полнометражные и короткометражные ленты, документальные, художественные и анимационные фильмы», — говорится в сообщении.
Фильмом открытия станет лента «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской. Премьерный показ пройдет в зале «Жуков», где картину представит съемочная группа. В центре сюжета 12-летний мальчик, который после поездки во Всероссийский детский центр «Океан» отправляется на поиски отца и находит себя.
Конкурсную программу оценит международное жюри под председательством режиссера, сценариста и продюсера Владимира Грамматикова. В его состав вошли деятели кино и культуры из России, Белоруссии, Казахстана и Сербии, в том числе режиссеры, продюсеры, киноведы и представители анимационной индустрии.
Показы пройдут не только на основной площадке в Музее Победы на Поклонной горе, но и на других культурных и образовательных площадках. В частности, фильмы фестиваля представят в музеях, школах, культурных центрах и детских лагерях в различных регионах России и за рубежом.
О фестивале
Фестиваль правильного кино проводится с 2022 года. За это время он стал одной из площадок для демонстрации фильмов, ориентированных на семейную аудиторию и поднимающих социально значимые темы. Организаторами выступают Музей Победы и компания «ТМ-фильм». Среди партнеров — федеральные и отраслевые СМИ, а также культурные и общественные организации.