На церемонии открытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Сергею Безрукову вручили почетный приз имени Константина Станиславского «Верю». Награду актеру, худруку МХАТа им. Горького и Московского губернского театра передала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Сергей Безруков, выходя на сцену, поблагодарил организаторов и поделился эмоциями от неожиданной, но особенно ценной для него награды.
«Я всегда привык работать, не думая о наградах, но все равно это, наверное, самая важная награда для актера, потому что премия называется “Верю”. Сколько бы ни было сыграно ролей в театре и кино, самое важное, чтобы тебе верили. Так что продолжаем работать. Так же ходим на пробы. Так же не утверждают. Или утверждают».
Актер опроверг популярное мнение о том, что после получения премии «Верю» исполнителей автоматически утверждают на роли без проб.
«Есть расхожее мнение, что если тебе дали премию “Верю”, то теперь тебя всегда утверждают. Неправда. Так же ходишь на пробы. Молодой режиссер, который этот видеоряд не видел и смотреть не собирается, — так же доказываешь, учишь текст, смотришь ему в глаза: “Вглядись, неужели я настолько изменился?” Поэтому продолжаем работать».
Главным критерием присутствия в профессии Безруков назвал волнение, которое он по-прежнему испытывает перед каждой ролью.
«Самое главное, что ты до сих пор испытываешь волнение, как на первом экзамене. И вот пока ты испытываешь волнение, ты еще сохранился в этой профессии как актер. Нет, я еще крепко держусь: и ученики, и театр. Театры… (смех в зале). Работаем и гордимся, что мне верят. Спасибо».
Специальный приз ММКФ «Верю» вручается за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам знаменитой системы Станиславского. Эта почетная награда была учреждена на фестивале в 1999 году и за четверть века досталась лишь выдающимся мастерам сцены и экрана. До Безрукова лауреатами премии в разное время становились Джек Николсон, Мэрил Стрип, Олег Янковский, Катрин Денев, Сергей Никоненко, Константин Хабенский и другие.
Ранее стало известно, что Сергей Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли.