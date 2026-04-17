Что показали в первом трейлере «Мстители: Доктор Дум»: Тор встречает Капитана Америку

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе компания Disney представила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». Сначала о фильме рассказали режиссеры Энтони и Джо Руссо, а потом к зрителям вышел Роберт Дауни-мл. в футболке с изображением своего героя Доктора Дума и признался, что хотел бы раскрыть фанатам «30 000 спойлеров». Следом на сцене появился Крис Эванс.
Создатели отметили, что действие «Доктора Дума» начинается сразу после событий «Мстители: Финал». До этого Marvel показывала только четыре коротких тизера, посвященных Стиву Роджерсу (ранее известному как Капитан Америка), Тору, Людям Икс и Фантастической четверке.
Трейлер начинается с короткого кадра с Доктором Думом (Дауни-мл.) в зеленом капюшоне и металлической маске на лице, который готовится к вторжению в мультивселенную. Затем следует кадр, где профессор Ксавье (Патрик Стюарт) смотрит в окно своего особняка, а за окном вспыхивает яркий свет, предвещающий беду.
Далее следует ряд кроссоверов: Гамбит (Ченнинг Татум) и Шан-Чи (Симу Лю) сражаются; Мистик (Ребекка Ромейн) превращается в Елену Белову (Флоренс Пью); а Тор (Крис Хемсворт) и Дум сталкиваются лицом к лицу. Тор бросает свой волшебный молот в Дума, но тот ловит Мьельнир голыми руками.
Самый важный момент наступает, когда Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса триумфально возвращается и воссоединяется с Тором. Асгардец шокирован появлением своего товарища по команде Мстителей — учитывая, что до этого Капитан Америка вернулся в прошлое, чтобы состариться вместе со своей возлюбленной Пегги Картер. Пока неясно, как именно Капитан Америка вернулся, но очевидно, что он по-прежнему достоин того, чтобы взять в руки молот Тора, как это было во время битвы с Таносом в «Мстителях: Финал».
Подробности сюжета «Доктора Дума» держатся в секрете, но пока ожидания фанатом супергеройского блокбастера только подогреваются.
Мировая премьера нового фильма киновселенной Marvel запланирована на 18 декабря.
