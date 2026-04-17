Дарья Мороз показала, как Софья Эрнст отметила 38-летие в русском стиле

Дарья Мороз в личном блоге разместила фото, сделанные на праздновании 38-летия Софьи Эрнст. Актриса отмечала день рождения 12 апреля, в этот же день у православных была Пасха.
Эрнст организовала праздник в своем Доме культуры «Исток». Темой мероприятия стал русский народный стиль. Сама именинница надела белую футболку, розовую юбку и кокошник.
Мороз появилась на вечеринке в джинсах, светлом свитере и шапке. Она призналась, что ей очень понравился праздник, организованный подругой.
«Потрясающе душевный ДР красотки Софьи Павловны в ДК “Исток”. С днем рождения, любимая озорная девчонка! Пусть всегда твой дом будет наполнен детским смехом и близкими друзьями, как в этот вечер!» — обратилась к имениннице Мороз.
Эрнст в честь Пасхи приготовила для гостей традиционные угощения: куличи и крашеные яйца. Даже праздничный торт был оформлен в виде большой творожной пасхи с ягодами.
Также актриса трогательно обратилась к своему супругу Константину Эрнсту. Звезда отметила: все, что имеет в своей жизни, посвящает любимому мужу.
Напомним, Софья Эрнст вышла замуж за Константина Эрнста в 2017 году. Супруги воспитывают троих детей: девятилетнюю Эрику, восьмилетнюю Киру и пятилетнего Льва.
Ранее Софья Эрнст сменила имидж после многочисленных просьб фанатов.