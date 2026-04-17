Асмус показала, как отметила 38-летие: торт с малиной, слезы радости, звездные друзья

Кристина Асмус 14 апреля отметила день рождения — ей исполнилось 38 лет. В честь личного праздника звезда организовала вечеринку, куда позвала близких и именитых коллег. В их числе были режиссер Клим Шипенко, актриса Анна Цуканова-Котт, блогер Маш Милаш и многие другие.
Именинница появилась на мероприятии в черном платье с корсетом, драпировками и длинным шлейфом, в черных полупрозрачных колготках и туфлях-лодочках на шпильках.
Актриса завила волосы в крупные локоны и часть из них собрала сзади в хвост. Также она сделала вечерний макияж.
В конце вечера звезде фильма «Хочу замуж» вынесли большой торт, украшенный малиной и свечками. Асмус не сдержала слез, когда загадывала желание. Она вместе с 12-летней дочерью и гостями решила сразу откусить немного десерта.
«Глядя на вас, на то, что вы все здесь, приехали ради меня, я понимаю, что я в порядке. Спасибо вам большое!» — обратилась актриса к своим гостям.
«Кристина, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты рядом! Будь, пожалуйста! Цвети еще ярче! Ты чудесный человечек. Восхищаюсь, как в тебе, такой маленькой, столько любви умещается», — написала певица Тося Чайкина, выступавшая на вечеринке.
Клим Шипенко отметил, что Асмус — уникальный человек, в котором есть много потрясающих качеств.
Ранее Кристина Асмус показала свое детское фото в день 38-летия.