Асмус показала, как отметила 38-летие: торт с малиной, слезы радости, звездные друзья

Актриса устроила вечеринку в честь своего дня рождения

Кристина Асмус 14 апреля отметила день рождения — ей исполнилось 38 лет. В честь личного праздника звезда организовала вечеринку, куда позвала близких и именитых коллег. В их числе были режиссер Клим Шипенко, актриса Анна Цуканова-Котт, блогер Маш Милаш и многие другие.

Кристина Асмус отметила 38-летие, фото: соцсети
Именинница появилась на мероприятии в черном платье с корсетом, драпировками и длинным шлейфом, в черных полупрозрачных колготках и туфлях-лодочках на шпильках.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Актриса завила волосы в крупные локоны и часть из них собрала сзади в хвост. Также она сделала вечерний макияж.

Кристина Асмус отметила 38-летие, фото: соцсети
В конце вечера звезде фильма «Хочу замуж» вынесли большой торт, украшенный малиной и свечками. Асмус не сдержала слез, когда загадывала желание. Она вместе с 12-летней дочерью и гостями решила сразу откусить немного десерта.

«Глядя на вас, на то, что вы все здесь, приехали ради меня, я понимаю, что я в порядке. Спасибо вам большое!» — обратилась актриса к своим гостям.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
«Кристина, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты рядом! Будь, пожалуйста! Цвети еще ярче! Ты чудесный человечек. Восхищаюсь, как в тебе, такой маленькой, столько любви умещается», — написала певица Тося Чайкина, выступавшая на вечеринке.

Клим Шипенко отметил, что Асмус — уникальный человек, в котором есть много потрясающих качеств. 

Клим Шипенко и Кристина Асмус, фото: соцсети
Напомним, Кристина Асмус — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Интерны», «А зори здесь тихие…», «Булки», «Райцентр», «Сансара», «Склиф» и другим.

Ранее Кристина Асмус показала свое детское фото в день 38-летия. 