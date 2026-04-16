Российский фильм включили в основной конкурс Пекинского кинофестиваля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки», ранее отмеченный на первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», включен в основной конкурс XVI Пекинского международного кинофестиваля и поборется за главную награду — премию «Тяньтань». Об этом сообщили в Российском фонде культуры (РФК).
«С 16 по 25 апреля в Китае состоится XVI Пекинский международный кинофестиваль. Российский фильм “Двое в одной жизни, не считая собаки”, ранее отмеченный наградами первой Открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”, вошел в основной конкурс и поборется за главную награду — премию “Тяньтань”. Это особенно важно, учитывая масштаб отбора: на конкурс было подано почти 2 000 полнометражных лент из 139 стран мира, а в итоговую программу вошли лишь 16», — говорится в сообщении.
Генеральный директор РФК Елена Головнина подчеркнула, что фильм уже получил более 30 наград, и выразила надежду, что он будет отмечен и на фестивале в Пекине. «Успех картины и включение ее в основную программу китайского кинофестиваля еще раз подтверждают: кино, которое рассказывает зрителям о подлинных человеческих чувствах и вечных ценностях, всегда найдет отклик не только в своей стране, но и далеко за ее пределами», — сказала она.
Режиссер картины Андрей Зайцев, в свою очередь, отметил значимость признания на кинопремии «Бриллиантовая бабочка». «Эта премия особенно дорога нам, потому что она, как и фестиваль в Китае, строится на идее культурного диалога. Она не просто отмечает художественные достижения, а показывает, как кино объединяет людей разных стран и традиций», — отметил он.
Заслуженный деятель искусств РФ, исполнитель одной из главных ролей Александр Адабашьян отметил, что картина содержит множество культурных деталей, которые могут восприниматься по-разному за пределами России. «С одной стороны, очень любопытно, как фильм оценят и как он будет воспринят. С другой стороны, мы готовы к любому исходу этого путешествия картины в совершенно иную культурную реальность», — подчеркнул он.