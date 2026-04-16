СМИ стало известно о новом романе Дженнифер Лопес с 45-летним актером

Звезды вместе снимались в фильме «Служебный роман»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин в фильме «Служебный роман», фото: кадр из видео

Дженнифер Лопес закрутила роман с актером, сценаристом и продюсером Бреттом Голдстином. Об этом инсайдеры сообщили изданию The Sun.

Актеры вместе снимались в предстоящем фильме «Служебный роман». По словам источников, знакомых с ситуацией, Лопес и Голдстин сблизились во время совместной работы. Инсайдер подчеркнул, что между звездами «невероятная химия».

«Они с самого начала отлично поладили, и между ними была невероятная химия», — высказался источник.

Бретт ГолдштейнИсточник: Legion-Media.ru

По данным таблоидов, 56-летнюю актрису покорило обаяние коллеги, а также его чувство юмора. Она также ранее заявляла, что именно с Голдстином у нее случился лучший экранный поцелуй.

В 2025 году звезда фильма «Госпожа горничная» официально развелась с Беном Аффлеком, за которого вышла замуж в 2022-м. Сейчас в окружении актрисы говорят, что Голдстин — это «британская версия» Аффлека.

Интересно, что о романе звезд впервые заговорили еще в марте 2025-го. Слухи появились после того, как актеры вместе посетили бродвейскую пьесу «О, Мэри!».

В фильме «Служебный роман» Дженнифер Лопес играет бизнес-леди Джеки, президента и генерального директора компании Air Cruz. Героиня строго следит за своим бизнесом, а также за соблюдением политики в отношении всех своих сотрудников. Однако Джеки придется пересмотреть свои взгляды, когда в ее офисе появится привлекательный юрист Дэниел (его играет Бретт Голдстин). 

Премьера картины состоится 5 июня 2026 года. 