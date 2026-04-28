В Москве ведутся съемки фильма «Цирк», посвященного легендарному советскому эквилибристу Льву Осинскому. В уникального артиста, потерявшего во время Великой Отечественной войны руку, но продолжавшего выступать на арене, перевоплотится Рузиль Минекаев. Других циркачей сыграют Никита Кологривый, Павел Прилучный, Ангелина Стречина.
По сюжету, эквилибрист Лев Осинский находит в цирке не просто работу, а свое призвание и судьбу. Пройдя через ужасы войны и лишившись руки, он не сдается и находит в себе силы снова выходить к зрителям. В 1950 году Осинский выполняет номер, который до сих пор считается высшим пилотажем: эквилибр на одной руке.
Никита Кологривый исполнил роль коллеги Осинского, который работает в том же цирке клоуном. Павел Прилучный появится в фильме как с рождения лишенный рук грузинский артист Сандро Да-Деш, поражающий зрителей необычным талантом: он виртуозно рисует, зажав кисточку пальцами ноги.
По словам создателей, фильм станет первой полнометражной лентой о нашем цирке со времен СССР.
Народный артист РФ Эдгард Запашный, представитель династии цирковых дрессировщиков, выступает в качестве продюсера проекта. Режиссерское кресло заняла Олеся Кустова. Другие роли исполняют Василиса Коростышевская, Григорий Верник, Даниэль Запашный, Карина Александрова и Артем Никитин.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Большого Московского цирка, ФКП «Росгосцирк» и АНО «Москино».
Премьера фильма «Цирк» запланирована на 2027 год.