Кологривый жонглирует, Прилучный рисует ногами: первые кадры со съемок фильма «Цирк»

Смотрите фоторепортаж со съемок картины о легендарных советских циркачах с Павлом Прилучным, Никитой Кологривым и Рузилем Минекаевым
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Никита Кологривый на съемках фильма «Цирк»
Никита Кологривый на съемках фильма «Цирк»

В Москве ведутся съемки фильма «Цирк», посвященного легендарному советскому эквилибристу Льву Осинскому. В уникального артиста, потерявшего во время Великой Отечественной войны руку, но продолжавшего выступать на арене, перевоплотится Рузиль Минекаев. Других циркачей сыграют Никита Кологривый, Павел Прилучный, Ангелина Стречина.

По сюжету, эквилибрист Лев Осинский находит в цирке не просто работу, а свое призвание и судьбу. Пройдя через ужасы войны и лишившись руки, он не сдается и находит в себе силы снова выходить к зрителям. В 1950 году Осинский выполняет номер, который до сих пор считается высшим пилотажем: эквилибр на одной руке. 

Рузиль Минекаев на съемках фильма «Цирк»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Цирк»
Никита Кологривый на съемках фильма «Цирк»
Никита Кологривый на съемках фильма «Цирк»

Никита Кологривый исполнил роль коллеги Осинского, который работает в том же цирке клоуном. Павел Прилучный появится в фильме как с рождения лишенный рук грузинский артист Сандро Да-Деш, поражающий зрителей необычным талантом: он виртуозно рисует, зажав кисточку пальцами ноги.

Павел Прилучный на съемках фильма «Цирк»
Павел Прилучный на съемках фильма «Цирк»
Павел Прилучный и Рузиль Минекаев на съемках фильма «Цирк»
Павел Прилучный и Рузиль Минекаев на съемках фильма «Цирк»

По словам создателей, фильм станет первой полнометражной лентой о нашем цирке со времен СССР.

Народный артист РФ Эдгард Запашный, представитель династии цирковых дрессировщиков, выступает в качестве продюсера проекта. Режиссерское кресло заняла Олеся Кустова. Другие роли исполняют Василиса Коростышевская, Григорий Верник, Даниэль Запашный, Карина Александрова и Артем Никитин.

Ангелина Стречина на съемках фильма «Цирк»
Ангелина Стречина на съемках фильма «Цирк»
На съемках фильма «Цирк»
На съемках фильма «Цирк»

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Большого Московского цирка, ФКП «Росгосцирк» и АНО «Москино».

Премьера фильма «Цирк» запланирована на 2027 год.