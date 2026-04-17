Фестиваль молодого кино в Великом Новгороде объявил имя программного директора

Третий кинофестиваль «Новое движение», ориентированный на молодое поколение авторов, пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года. Организаторы смотра объявили об обновлениях в своей команде, а также представили новую визуальную концепцию.
Пост программного директора «Нового движения» займет Трифон Бебутов — журналист, медиаменеджер, автор документальных фильмов, основатель и генеральный продюсер медиа DREAMCAST, бывший главный редактор журнала «Правила жизни» и нынешний редакционный директор «Афиши Daily».
«Убежден, что “Новое движение” сегодня — это не просто фестиваль, а точка сборки новых имен, новых голосов и новых смыслов, которые будут определять будущее кино — как для зрителей, так и для индустрии», — отмечает Трифон Бебутов.
Куратором Кинорынка авторского кино стала Ханна Мироненко — киновед, продюсер и эксперт международных фестивалей. В рамках кинорынка молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, платформам, фестивальным отборщикам и потенциальным партнерам.
По словам генерального продюсера «Нового движения» Максима Королева, новые участники команды стали естественным продолжением той логики, в которой развивается фестиваль, — открытость новому, готовность к эксперименту и диалогу.
«“Новое движение” становится важной точкой для индустрии и местом, куда возвращаются — для нас это знак того, что выбранное направление работает и может развиваться дальше. Мы прикладываем все усилия, чтобы фестиваль продолжал расти, сохраняя свою открытость новому и внимание к авторам», — поделился генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.
Кроме того, в 2026 году фестиваль представил новую визуальную концепцию, разработанную художником и дизайнером Константином Чирковым. В ее основе — образ стрелки как символа движения, развития и поддержки.
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. Тогда победителем выбрали драму «Эра» Вениамина Илясова. Обладателем главного приза фестиваля «Новое движение 2025» стала картина «Привычка нюхать пальцы» Вячеслава Иванова.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.