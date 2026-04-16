Педро Паскаль судится с «Педро Пискалем»

Актер Педро Паскаль подал в суд на создателя бренди «Педро Пискаль»
Педро Паскаль
Педро Паскаль

Актер Педро Паскаль подал в суд на создателя бренди «Педро Пискаль» Дэвида Эррера. Об этом сообщает The Guardian.

Эррера зарегистрировал бренд в 2023 году. Под маркой «Педро Пискаль» он продавал чилийский писко (крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди — «Газета»). Как отметил бизнесмен, он перепробовал несколько имен для бренда. Последний вариант прижился. Позже предприниматель получил иск в суд.

«Мы собирались поехать в регион Писко, и вдруг нам стали приходить письма от адвокатов с резкими формулировками. Я, простой человек, получаю письма от суперзвезды? Это меня немного напугало», — поделился мужчина.

Артист не явился в суд, но подал заявление о регистрации товарного знака, поскольку это название созвучно с его собственным именем и брендом.

Ранее Педро Паскаль шокировал своим видом на «Оскаре 2026».