В Череповце пройдет фестиваль «Движение по вертикали» памяти Говорухина

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Этап масштабного российского кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера, сценариста и общественного деятеля Станислава Говорухина, пройдет с 20 по 27 апреля в Череповце и ряде других городов Вологодской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Все мероприятия фестиваля будут бесплатными. Мы приглашаем на них, в первую очередь, молодежь — старшеклассников, студентов колледжей и творческих вузов, профессиональных кинематографистов и театральных деятелей, стремящихся повысить свой уровень компетенций в области художественного творчества, а также всех череповчан и жителей области, кому интересна сфера кино и выдающаяся личность Станислава Говорухина. В прошлом году фестиваль “Движение по вертикали” с успехом прошел в Вологде, а теперь площадкой станут учреждения культуры и образования Череповца», — привела пресс-служба слова министра культуры Вологодской области Владимира Осиповского.
В ходе проекта пройдут показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на популяризацию наследия мастера и развитие культурного диалога в регионе. Основными площадками станут Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина и кинотеатр «Комсомолец». «Движение по вертикали» вошло в линейку крупных событий проекта губернатора «Весна на Русском Севере».
Откроется фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Станислава Говорухина, и состоится показ его фильма «Конец прекрасной эпохи». Гостем фестиваля станет актриса и режиссер Ольга Беляева, которая проведет мастер-класс для школьников и студентов театральных специальностей и покажет два своих фильма. Также пройдет встреча с генеральным директором продюсерского центра «Артмастерс Продакшн» Борисом Неволиным, который расскажет об открытом чемпионате творческих компетенций «Артмастерс» и покажет фильмы-победители чемпионата.
С 20 по 27 апреля в учебных заведениях области в рамках рубрики «Разговор о важном» пройдут классные часы, посвященные памяти Станислава Говорухина, а на киноплощадках области состоятся показы его фильмов, снятых на киностудиях «Вертикаль» и «Мосфильм», а также любимых фильмов режиссера.
Кинофестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Вологодской области. Организаторами мероприятий выступают ООО «КиноФокус», Центр кинофестивалей и международных программ, Киностудия «Вертикаль», Киноконцерн «Мосфильм» и Череповецкое училище искусств. Генеральный партнер — компания «ФосАгро».
Фестиваль проводится в российских регионах с 2023 года. В этом году он стал частью большого плана мероприятий Минкультуры РФ по празднованию 90-летия со дня рождения Станислава Говорухина. В марте этого года форум уже с большим успехом прошел в Ставропольском крае, собрав более трех тысяч участников. После Вологодской области эстафету проекта продолжат города Калужской и Московской областей.