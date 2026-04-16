Звезда «Слова пацана» признался, что издевался над одноклассниками

Актер Слава Копейкин пожалел, что буллил одноклассников
Слава Копейкин на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Актер Слава Копейкин признался в интервью Иды Галич, что был на обеих сторонах буллинга.

По словам артиста, когда он был маленьким, его классная руководительница провоцировала травлю против него и других учеников. Как отметил артист, учительница всегда ненавистно отзывалась о детях и некрасиво себя вела. Когда актер стал старше, он перевелся в другую школу, где вместе с друзьями издевался над другими.

«Буллинг — это, к сожалению, про социализацию. Что вы вместе против кого-то одного. И в какой-то момент я понял, что это ужасно. И уже мы подросли и все вместе поняли, что мы делаем вообще. Это продлилось недолго и не чересчур, то есть это было скорее словесно. И стыдно. Я жалею об этом. Извините все, кто буллиемым», — заявил актер.

Ранее Слава Копейкин высказался об однотипных ролях.