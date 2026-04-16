Депутат Морозов: честность сделала Говорухина выдающимся политиком

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Честность и искренность народного артиста РФ Станислава Говорухина привели его в политику и сделали его выдающимся политическим деятелем России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»), выступая на первых Говорухинских чтениях во ВГИКе.
«Было три мощнейших фактора, которые сделали из него выдающегося российского политика. Первый — по своей природе, по типу своей личности это человек абсолютно безупречной честности и искренности. Вот это и был его стержень. И мне кажется, он привел его в политику», — сказал депутат.
Он отметил, что другим фактором, который повлиял на политическую карьеру Говорухина, стала способность кинорежиссера в ходе выступлений делать слушателей его союзниками. «За ним невозможно было не пойти, когда он говорил, когда он куда-то звал. И весь зал становился его союзником, весь зал был его партнером», — указал Морозов.
Кроме того, по словам парламентария, Говорухина как политика характеризовали его патриотизм и любовь к Родине. «Он до душевной боли любил Россию и любил российскую культуру. Большего знатока русской классики, русской истории я, честно говоря, в своей жизни не встречал», — подчеркнул депутат.
О Говорухинских чтениях
Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018 годы), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
Указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения режиссера подписал президент РФ Владимир Путин. В соответствии с указом также был создан оргкомитет для подготовки праздничных мероприятий, его возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На первом заседании оргкомитета Володин выдвинул идею проведения ежегодных Говорухинских чтений. Инициативу поддержали министр культуры РФ Ольга Любимова и другие члены комитета. Цель чтений — осмысление значимости творческого и общественно-политического наследия Говорухина, а также обсуждение вопросов будущего отечественного кинематографа. Чтения проводятся во ВГИКе, так как именно здесь кинорежиссер учился и осваивал профессию.