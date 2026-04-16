Сергей Шнуров снимется в документальном сериале о Прокофьеве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в мультиформатном проекте «Три жизни Сергея Прокофьева», приуроченном к 135-летию композитора. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель и шеф-редактор проекта Николай Табашников.
«Мы ждем сейчас подтверждения участия самых больших фигур в нашей классической музыке — это Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, молодой пианист Владимир Вишневский — людей, которые множество раз исполняли произведения Сергея Сергеевича Прокофьева, и, безусловно, им есть, что сказать. Также участие в нашем проекте подтвердил Сергей Шнуров», — рассказал Николай Табашников, отметив, что обсуждается участие Евгения Миронова.
Проект, реализуемый при поддержке АНО «Институт развития интернета», включит в себя сайт, лонгрид, сериал, подкасты и короткие ролики. Он создается в рамках цикла «О великих русских композиторах», основная цель которого — приобщение молодежи к творениям российской классической музыки, воспитание патриотизма и гордости за русскую культуру и музыку, а также продвижение на мировые рынки русского культурного наследия.