Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шнуров снимется в документальном сериале о Прокофьеве

Кроме того, в мультиформатном проекте «Три жизни Сергея Прокофьева» могут принять участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Владимир Спиваков
Сергей Шнуров
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в мультиформатном проекте «Три жизни Сергея Прокофьева», приуроченном к 135-летию композитора. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель и шеф-редактор проекта Николай Табашников.

«Мы ждем сейчас подтверждения участия самых больших фигур в нашей классической музыке — это Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, молодой пианист Владимир Вишневский — людей, которые множество раз исполняли произведения Сергея Сергеевича Прокофьева, и, безусловно, им есть, что сказать. Также участие в нашем проекте подтвердил Сергей Шнуров», — рассказал Николай Табашников, отметив, что обсуждается участие Евгения Миронова.

Проект, реализуемый при поддержке АНО «Институт развития интернета», включит в себя сайт, лонгрид, сериал, подкасты и короткие ролики. Он создается в рамках цикла «О великих русских композиторах», основная цель которого — приобщение молодежи к творениям российской классической музыки, воспитание патриотизма и гордости за русскую культуру и музыку, а также продвижение на мировые рынки русского культурного наследия.