Звезда «Слова пацана» об однотипных ролях: «Если что, пропаду как Макконахи»

Актер Слава Копейкин признался, что не боится застрять в роли пацана
Слава Копейкин на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

Актер Слава Копейкин заявил в интервью Иды Галич, что не боится застрять в образе пацана.

Копейкин получил известность по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он также снимается в байопике про рэпера Басту, где исполнит роль рэпера в молодости. Галич отметила, что певец тоже по своей сути является «ростовским пацаном». Она поинтересовалась, не боится ли актер застрять в этом образе на всю свою кинокарьеру.

«Бояться глупо. А что мне остается? Я работаю. Если что, потом как Макконахи на несколько лет пропаду и буду ждать, когда мне дадут роль интеллигента. Что-нибудь придумаю. Главное, работу свою качественно делать», — поделился артист.

По мнению Копейкина, киноиндустрия поймет, на что он способен, а на что — нет.