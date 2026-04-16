Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Быков снимется в фильме про Басту

Режиссер Юрий Быков сыграет продюсера в фильме про Басту
Юрий Быков на премьере сериала «На льду», фото: пресс-служба

Актер Слава Копейкин в интервью Иде Галич сообщил, что режиссер Юрий Быков сыграет в байопике про Басту.

По словам Копейкина, Быков исполнит роль одного из продюсеров. Ксения Трейстер сыграет возлюбленную Басты. В проекте также примут участие Юрий Насонов, Чингиз Гараев, Эдуард Володин и Егор Кенжаметов. Артист уточнил, что картина расскажет о молодости певца, когда тот еще не был женат.

Копейкин исполнит в проекте роль Басты. Он рассказал, что за последний год ходил на множество концертов рэп-исполнителей. Он дважды посетил выступление Басты.

«Недавно, уже будучи утвержденным на эту роль, опять сходил на Басту. Уже просто для наблюдения, как он это желает. Уже зашел и в гримерку, и пообщались. Он какой-то такой по общению. Невероятный человек. И простой, и непростой. Вот правда, человек — глыба», — поделился актер.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым из-за внешнего сходства.