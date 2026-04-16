50-летняя Шарлиз Терон сыграла нимфу Калипсо в «Одиссее»

На фестивале CinemaCon 2026 в Лас-Вегасе показали новый тизер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, где впервые появилась Шарлиз Терон.
50-летняя актриса исполнила роль прекрасной нимфы Калипсо, которая удерживала Одиссея на острове Огигия в течение семи лет после того, как его выбросило на берег после Троянской войны.
В показанном на мероприятии фрагменте Одиссей в исполнении Мэтта Дэймона приходит в себя на берегу среди обломков корабля. «Как долго я здесь пробыл, Калипсо?» — спрашивает он. Затем растерянно добавляет: «Я ничего не помню до Трои. Были ли у меня жена, дети, может быть, сын? Если у меня был сын, сколько бы ему сейчас было лет?».
Кроме Мэтта Дэймона и Шарлиз Терон, в фильме снялись Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, Том Холланд в роли Телемаха, а также Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и другие.
Съемки фильма длились полгода и проходили в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании и США.
Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года.
Ранее Мэтт Дэймон раскрыл, что похудел до 76 кг ради роли в «Одиссее».