Эль Фаннинг впервые откровенно рассказала о своих отношениях с миллионером

28-летняя Эль Фаннинг дала интервью изданию Elle UK, в котором впервые подробно высказалась о романе с 35-летним директором журнала Rolling Stone Гасом Веннером. По словам актрисы, сейчас она живет между двумя домами: квартирой миллионера в Нью-Йорке и семейным домом в Лос-Анджелесе, но больше времени проводит с избранником.
«Он вошел в мою жизнь и помогает мне быть приземленнее. Иногда он просто говорит: “Нам нужно куда-нибудь съездить на выходные”, и он что-нибудь обязательно для нас спланирует», — поделилась Фаннинг.
Звезда «Малефисенты» также призналась, что уже познакомила возлюбленного с родными. «Я так сильно его люблю. Он как член семьи — моя сестра его любит и моя мама тоже», — добавила актриса.
Напомним, ранее Фаннинг пять лет встречалась с актером Максом Мингеллой. С Гасом Веннером ее заметили уже через несколько месяцев после расставания, но долгое время пара не комментировала свои отношения.
Ранее Эль Фаннинг призналась, что очень хочет детей от своего возлюбленного, и поделилась планами на 2026 год.