Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Кукла»: дата выхода и другие подробности

В апреле в российский прокат выходит «Кукла» — режиссерский дебют Егора Бероева, в котором известный актер выступил сценаристом, постановщиком и исполнителем одной из главных ролей. Когда выйдет фильм «Кукла», уже известно
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Кукла
Кадр из фильма «Кукла»

Егор Бероев, известный зрителю по ролям в кино и сериалах, решил попробовать свои силы за камерой. Его дебютная работа — мрачная драма о материнской любви, вине и попытке искупления. В статье рассказываем, когда на экраны выйдет фильм «Кукла» и другие известные подробности. 

Когда выйдет фильм «Кукла»

Премьера фильма запланирована на 30 апреля 2026 года. Дистрибуцией занимается компания Ray of Sun Pictures. Ранее лента была представлена в конкурсной программе кинофестиваля «Зимний» в декабре 2025 года, где получила первые отклики от профессионалов и критиков. 

Где проходили съемки фильма «Кукла» 

Кадр из фильма «Кукла»

Информации о точных локациях съемок нет. Но, судя по трейлеру и кадрам из фильма, съемки проходили в типичных российских городских и природных локациях: родильное отделение, автомобильные трассы, жилые кварталы, поле с подсолнухами на закате. 

Кто снимается в фильме «Кукла»

Данила Краснов и Анна Панкратова в фильме «Кукла»

В центре актерского ансамбля — неизвестные широкой публике исполнители, что делает ставку на драматический талант, а не на звездные имена. Но есть и одно заметное исключение — сам режиссер, который тоже появился в кадре. 

  • Анна Панкратова — исполнительница главной роли Нади, девушки, чья жизнь разрушилась после убийства неверного жениха. Ее героиня проходит путь от преступницы до матери, ищущей своего ребенка, причем беременной она переступает порог колонии.

  • Никита Тезин — Андрей, единственный, кто протягивает Наде руку помощи после освобождения. Его персонаж верит в искреннее раскаяние героини и помогает ей в поисках дочери, несмотря на осуждение окружающих.

  • Данила Краснов — исполнитель одной из ключевых ролей.

  • Егор Бероев — сыграл отца Нади, безэмоционального человека, который умирает на следующий день после ее возвращения домой. Это не просто камео, а полноценная драматическая роль, которая задает тон всей истории.

  • Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько — актеры второго плана, создающие социальный фон: представители государственных структур, соседи, случайные прохожие, которые встречают Надю с недоверием и презрением.

О чем будет фильм «Кукла»

Кадр из фильма «Кукла»

Оступившись однажды — убив неверного жениха в порыве ревности — юная Надя оказывается в тюрьме. Но срок она отбывает уже беременной. Роды в тюрьме, затем разлука с новорожденной дочерью, чьи следы теряются. Выйдя на свободу, героиня ставит перед собой единственную цель — найти ребенка. Помощь предлагает друг Андрей: он один из немногих, кто не отвернулся от Нади, верит в ее раскаяние и готов закрыть глаза на прошлое. Но окружающие встречают бывшую заключенную холодом, недоверием, презрением. Чиновники бездействуют, документы исчезают, надежда тает. В отчаянии Надя все глубже уходит в себя — в пространство, где материнская любовь и чувство вины рождают причудливые, почти осязаемые образы, подменяющие собой жестокую реальность.

Интересные факты о фильме «Кукла»

Кадр из фильма «Кукла»

Вокруг дебютной работы Егора Бероева сложилось несколько деталей, которые стоит знать перед просмотром. Они касаются как творческих решений режиссера, так и места картины в контексте современного авторского кино.

  • Егор Бероев, известный зрителю по множеству ролей, впервые выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера одновременно. «Кукла» — его полнометражный дебют, и он решил не ограничиваться постановкой, а также написал сценарий и сыграл одну из ролей.

  • Фильм вошел в конкурсную программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» в 2025 году. Это говорит о том, что картина позиционируется не как коммерческий проект, а как высказывание в рамках авторского, фестивального кино.

  • Критики провели параллели между «Куклой» и филиппинским фильмом «Женщина, которая ушла» — победителем Венецианского кинофестиваля. В обеих картинах героини после долгого отсутствия пытаются восстановить семейные узы. Правда, в российской версии акцент смещен с бандитизма и коррупции на безразличие общества и некомпетентность госструктур.

  • По манере съемки Бероева сравнивают с режиссером Ларисой Садиловой — известной своей суровой, почти документальной эстетикой в изображении жизни простых людей. Но «Куклу» называют чуть более камерной и визуально аккуратной.

  • Призыв чувствовать сердцем. Представляя фильм со сцены на фестивале, Егор Бероев призвал зрителей почувствовать кино сердцем.