Оступившись однажды — убив неверного жениха в порыве ревности — юная Надя оказывается в тюрьме. Но срок она отбывает уже беременной. Роды в тюрьме, затем разлука с новорожденной дочерью, чьи следы теряются. Выйдя на свободу, героиня ставит перед собой единственную цель — найти ребенка. Помощь предлагает друг Андрей: он один из немногих, кто не отвернулся от Нади, верит в ее раскаяние и готов закрыть глаза на прошлое. Но окружающие встречают бывшую заключенную холодом, недоверием, презрением. Чиновники бездействуют, документы исчезают, надежда тает. В отчаянии Надя все глубже уходит в себя — в пространство, где материнская любовь и чувство вины рождают причудливые, почти осязаемые образы, подменяющие собой жестокую реальность.