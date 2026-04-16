Егор Бероев, известный зрителю по ролям в кино и сериалах, решил попробовать свои силы за камерой. Его дебютная работа — мрачная драма о материнской любви, вине и попытке искупления. В статье рассказываем, когда на экраны выйдет фильм «Кукла» и другие известные подробности.
Когда выйдет фильм «Кукла»
Премьера фильма запланирована на 30 апреля 2026 года. Дистрибуцией занимается компания Ray of Sun Pictures. Ранее лента была представлена в конкурсной программе кинофестиваля «Зимний» в декабре 2025 года, где получила первые отклики от профессионалов и критиков.
Где проходили съемки фильма «Кукла»
Информации о точных локациях съемок нет. Но, судя по трейлеру и кадрам из фильма, съемки проходили в типичных российских городских и природных локациях: родильное отделение, автомобильные трассы, жилые кварталы, поле с подсолнухами на закате.
Кто снимается в фильме «Кукла»
В центре актерского ансамбля — неизвестные широкой публике исполнители, что делает ставку на драматический талант, а не на звездные имена. Но есть и одно заметное исключение — сам режиссер, который тоже появился в кадре.
Анна Панкратова — исполнительница главной роли Нади, девушки, чья жизнь разрушилась после убийства неверного жениха. Ее героиня проходит путь от преступницы до матери, ищущей своего ребенка, причем беременной она переступает порог колонии.
Никита Тезин — Андрей, единственный, кто протягивает Наде руку помощи после освобождения. Его персонаж верит в искреннее раскаяние героини и помогает ей в поисках дочери, несмотря на осуждение окружающих.
Данила Краснов — исполнитель одной из ключевых ролей.
Егор Бероев — сыграл отца Нади, безэмоционального человека, который умирает на следующий день после ее возвращения домой. Это не просто камео, а полноценная драматическая роль, которая задает тон всей истории.
Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько — актеры второго плана, создающие социальный фон: представители государственных структур, соседи, случайные прохожие, которые встречают Надю с недоверием и презрением.
О чем будет фильм «Кукла»
Оступившись однажды — убив неверного жениха в порыве ревности — юная Надя оказывается в тюрьме. Но срок она отбывает уже беременной. Роды в тюрьме, затем разлука с новорожденной дочерью, чьи следы теряются. Выйдя на свободу, героиня ставит перед собой единственную цель — найти ребенка. Помощь предлагает друг Андрей: он один из немногих, кто не отвернулся от Нади, верит в ее раскаяние и готов закрыть глаза на прошлое. Но окружающие встречают бывшую заключенную холодом, недоверием, презрением. Чиновники бездействуют, документы исчезают, надежда тает. В отчаянии Надя все глубже уходит в себя — в пространство, где материнская любовь и чувство вины рождают причудливые, почти осязаемые образы, подменяющие собой жестокую реальность.
Интересные факты о фильме «Кукла»
Вокруг дебютной работы Егора Бероева сложилось несколько деталей, которые стоит знать перед просмотром. Они касаются как творческих решений режиссера, так и места картины в контексте современного авторского кино.
Егор Бероев, известный зрителю по множеству ролей, впервые выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера одновременно. «Кукла» — его полнометражный дебют, и он решил не ограничиваться постановкой, а также написал сценарий и сыграл одну из ролей.
Фильм вошел в конкурсную программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» в 2025 году. Это говорит о том, что картина позиционируется не как коммерческий проект, а как высказывание в рамках авторского, фестивального кино.
Критики провели параллели между «Куклой» и филиппинским фильмом «Женщина, которая ушла» — победителем Венецианского кинофестиваля. В обеих картинах героини после долгого отсутствия пытаются восстановить семейные узы. Правда, в российской версии акцент смещен с бандитизма и коррупции на безразличие общества и некомпетентность госструктур.
По манере съемки Бероева сравнивают с режиссером Ларисой Садиловой — известной своей суровой, почти документальной эстетикой в изображении жизни простых людей. Но «Куклу» называют чуть более камерной и визуально аккуратной.
Призыв чувствовать сердцем. Представляя фильм со сцены на фестивале, Егор Бероев призвал зрителей почувствовать кино сердцем.