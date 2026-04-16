Киноверсия мюзикла «Принцесса цирка» выйдет в широкий прокат

15 мая в киноцентре «Октябрь» состоится премьера киноверсии спектакля «Принцесса цирка», созданной телеканалом «Россия-Культура» и Московским театром мюзикла. Постановка станет заключительным событием третьего сезона проекта «Театр в кино».
Знаменитая оперетта «Принцесса цирка», отмечающая свое 100-летие в этом году, была поставлена в Московском театре мюзикла более 10 лет назад. История на знаменитую музыку венгерского композитора Имре Кальмана приобрела совершенно новую форму, превратившись в необычный синтетический спектакль, где цирк оказывается не просто местом действия, а его двигателем и сутью.
Зрителей ждут роскошные декорации, переносящие в Париж начала ХХ века, захватывающие трюки и сюжетные повороты, танцевальные номера и ощущение праздника. Оригинальный сюжет значительно переработан автором либретто Алексеем Иващенко, благодаря чему в истории появилось еще больше персонажей и интриги.
Главный герой оперетты — загадочный артист цирка Мистер Икс, которого никто не видел без маски. Режиссеры Себастьян Солдевилья и Марина Швыдкая связали драматургию сюжета с уникальными и сложнейшими цирковыми номерами, которые артисты выполняют без страховки. Для работы над трюками были привлечены постановщики канадского театра-цирка «7 пальцев».
Как отмечает художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, «Принцесса цирка» — это история, полная любви и надежды, отчаяния и обид, предательства и веры в справедливость судьбы. «Мы попытались сломать многие театральные стереотипы и наполнить пространство спектакля атмосферой реального цирка», — рассказал Швыдкой.
По словам режиссера киноверсии Татьяны Астаповой, во время съемки был сделан акцент на крупных планах и деталях, которые невозможно увидеть в театре. «Яркий, динамичный, с хорошим чувством юмора и виртуозной актерской игрой — спектакль не даст скучать ни одному зрителю», — пообещала Астапова.
Увидеть «Принцессу цирка» на больших экранах можно будет с 15 мая более чем в 70 городах России. Ознакомиться с репертуаром проекта «Театр в кино» можно по ссылке.