«Другая сестра Беннет» — новый британский сериал по одноименному роману Дженис Хэдлоу, который переосмысляет вселенную «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. Вместо привычного фокуса на остроумной Элизабет и мистере Дарси зрителю предлагают взглянуть на историю глазами той, кто всегда оставалась в тени, — Мэри Беннет, «незаметной» средней сестры.
Это классическая костюмная драма в духе BBC, но с современным акцентом: история о взрослении, самоценности и тихой храбрости женщины, которую долго не считали героиней собственной жизни. Сериал бережно обращается с каноном Остин, одновременно задавая неудобные вопросы: почему общество так легко списывает «скучных» и «некрасивых» девушек и кто на самом деле решает, кто достоин любви и счастливого финала.
Актерский состав
Главная задача кастинга — превратить Мэри Беннет из «статистки» при сестрах в полноценного, сложного персонажа. На эту роль пригласили Эллу Брукколери. Ее Мэри — уже не фон для ярких героинь, а человек с внутренней жизнью, сомнениями и тонким юмором. Ранее актриса появлялась в таких проектах, как «Вызовите акушерку» и «Бриджертоны», поэтому костюмный жанр ей хорошо знаком.
Роль ироничного и отстраненного мистера Беннета исполнил Ричард Э. Грант, номинант на «Оскар». Его партнершей стала Рут Джонс — в образе шумной и эмоциональной миссис Беннет, одержимой идеей выгодно выдать дочерей замуж. Среди сестер Беннет выделяются Грэйс Хогг-Робинсон и Люсинда Драйзек, а в эпизодах появляются Индира Варма, Варада Сету и другие знакомые зрителям лица из «Игры престолов» и «Доктора Кто».
Режиссером проекта выступила Дженнифер Шеридан. Сценарий основан на романе Дженис Хэдлоу, который позиционируется как продолжение и переосмысление «Гордости и предубеждения». За производство отвечают BBC One, BBC iPlayer и студия Bad Wolf — это задает высокий уровень постановки, костюмов и работы с эпохой.
О чем сериал
В оригинальном романе Остин Мэри Беннет — это «девочка за пианино», теряющаяся на фоне более ярких сестер. Сериал задает другой вопрос: что произойдет, если дать этой героине собственный голос?
Действие начинается в Лонгборне эпохи Регентства, где пять незамужних сестер пытаются занять свое место в жесткой социальной системе. События «Гордости и предубеждения» остаются на втором плане: любовные линии, выгодные браки и светские интриги продолжают разворачиваться, но теперь камера следует за Мэри. Зритель наблюдает ее неловкость, стремление соответствовать ожиданиям и постепенное внутреннее пробуждение.
Переломным моментом становится поездка Мэри в Лондон к родственникам. Там она оказывается в более жесткой и требовательной среде, где правила поведения доведены до предела. Лондонские гостиные и балы дают ей возможность взглянуть на общество со стороны, но одновременно усиливают ощущение собственной «несоответствующей» роли.
Сначала окружающие воспринимают ее склонность к чтению и музыке как странность. Однако именно в этой среде у Мэри начинает формироваться внутренняя опора: она постепенно осознает, что может быть не только «той самой скучной сестрой», но и самостоятельной личностью. Желание угодить семье уступает стремлению к независимости.
Следующий этап — поездка в Озерный край, где в сюжет органично входит романтическая линия. Здесь Мэри впервые задается вопросом: имеет ли она право на любовь, если всю жизнь считала себя «лишней». Ее путь к принятию себя становится не менее важным, чем любовная история. В результате перед зрителем разворачивается не столько классический роман, сколько история внутреннего взросления.
Чем сериал переосмысляет «Гордость и предубеждение»
Главное новшество — смена точки зрения. Вместо привычной истории Элизабет и Дарси зритель видит мир глазами Мэри. При этом сериал аккуратно вписывается в канон: сохраняются знакомые локации — Лонгборн, лондонские салоны, провинциальные балы, — и появляются уже знакомые персонажи, но показанные через призму другого восприятия.
Такая смена перспективы меняет и смысловой акцент. Если роман Остин часто воспринимается как история о балансе разума и чувств, то «Другая сестра Беннет» делает акцент на самоценности. Здесь важно не только найти «выгодную партию», но и научиться уважать себя — даже если ты не соответствуешь идеалу светского общества.
Для поклонников Остин это одновременно спин-офф и попытка восстановить баланс: персонаж, который долго оставался в тени, наконец получает собственную историю — полноценную и самостоятельную.