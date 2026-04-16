Следующий этап — поездка в Озерный край, где в сюжет органично входит романтическая линия. Здесь Мэри впервые задается вопросом: имеет ли она право на любовь, если всю жизнь считала себя «лишней». Ее путь к принятию себя становится не менее важным, чем любовная история. В результате перед зрителем разворачивается не столько классический роман, сколько история внутреннего взросления.