21-летний россиянин поразил пользователей интернета сходством с Райаном Гослингом

В русскоязычном сегменте интернета набирает популярность видео с 21-летним студентом театрального института Матвеем Сошкиным. Пользователи соцсетей обратили внимание на его внешнее сходство с голливудским актером Райаном Гослингом.
Комментаторы уже прозвали москвича «внебрачным сыном» 45-летнего Гослинга, а также придумали ему шутливые прозвища: Радион Гослингов, Район Гуслунг, Роман Гуслинг и другие.
Некоторые пользователи отмечают, что Матвей «больше похож на Гослинга, чем сам Гослинг сейчас на себя» и что он «даже так же улыбается». Кроме того, комментаторы шутят, что герой Гослинга «не умер в конце “Драйва”», и просят найти «русскому Гослингу» «русскую Еву Мендес».
Матвей Сошкин — актер, как и его голливудский коллега. Юноша учится на 3-м курсе Театрального института им. Б. В. Щукина. Он уже успел сыграть в фильме «Физика для лирики» и в сериале «Кочевница».
