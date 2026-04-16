21-летний россиянин поразил пользователей интернета сходством с Райаном Гослингом

Для двойника голливудского актера даже хотят найти «русскую Еву Мендес»
Райан Гослинг
Райан ГослингИсточник: Legion-Media.ru

В русскоязычном сегменте интернета набирает популярность видео с 21-летним студентом театрального института Матвеем Сошкиным. Пользователи соцсетей обратили внимание на его внешнее сходство с голливудским актером Райаном Гослингом.

Комментаторы уже прозвали москвича «внебрачным сыном» 45-летнего Гослинга, а также придумали ему шутливые прозвища: Радион Гослингов, Район Гуслунг, Роман Гуслинг и другие.

Матвей Сошкин, фото: соцсети
Матвей Сошкин, фото: соцсети
Матвей Сошкин, фото: соцсети
Матвей Сошкин, фото: соцсети

Некоторые пользователи отмечают, что Матвей «больше похож на Гослинга, чем сам Гослинг сейчас на себя» и что он «даже так же улыбается». Кроме того, комментаторы шутят, что герой Гослинга «не умер в конце “Драйва”», и просят найти «русскому Гослингу» «русскую Еву Мендес».

Матвей Сошкин, фото: соцсети
Матвей Сошкин, фото: соцсети

Матвей Сошкин — актер, как и его голливудский коллега. Юноша учится на 3-м курсе Театрального института им. Б. В. Щукина. Он уже успел сыграть в фильме «Физика для лирики» и в сериале «Кочевница».

Ранее Райана Гослинга и Еву Мендес засняли с подросшими дочерьми на прогулке.