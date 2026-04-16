Братья Кравчуки, известные по зумерской драме «Френдзона», взялись за материал, который вышел задолго до их появления на свет: описываемые события произошли в 1996 году, когда старшему из режиссеров было минус три года. И это обстоятельство стало не недостатком, а главным козырем. Автор книги Андрей Рубанов, сам отсидевший в «Матросской Тишине», дал молодым постановщикам неожиданное напутствие: «Ничего не бойтесь. Вы не застали это время — истории нужен свежий взгляд». Так родился фильм, который не пытается быть ностальгической ретроспективой или карикатурой на бандитские разборки. Это история о человеке на дне — во всех смыслах. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Коммерсант» и все известные подробности о проекте на сегодняшний день.