Братья Кравчуки, известные по зумерской драме «Френдзона», взялись за материал, который вышел задолго до их появления на свет: описываемые события произошли в 1996 году, когда старшему из режиссеров было минус три года. И это обстоятельство стало не недостатком, а главным козырем. Автор книги Андрей Рубанов, сам отсидевший в «Матросской Тишине», дал молодым постановщикам неожиданное напутствие: «Ничего не бойтесь. Вы не застали это время — истории нужен свежий взгляд». Так родился фильм, который не пытается быть ностальгической ретроспективой или карикатурой на бандитские разборки. Это история о человеке на дне — во всех смыслах. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Коммерсант» и все известные подробности о проекте на сегодняшний день.
Когда выйдет фильм «Коммерсант»
Для широкой аудитории фильм станет доступен с 23 апреля. Дистрибуцией занимается студия KIONFILM при поддержке ВГИКа и Gonzo Film. Учитывая масштаб проекта и имя Александра Петрова, прокат обещает быть заметным.
Где проходили съемки фильма «Коммерсант»
Братья Кравчуки решили не штурмовать действующие следственные изоляторы. Все тюремные сцены были выстроены в павильоне — но от этого не стали легче. По словам Александра Петрова, потеть в декорациях «Матросской Тишины» приходилось всерьез: духота, спертый воздух и теснота общей камеры воссоздавались с максимальной достоверностью.
Для погружения в материал режиссеры ездили в красногорские архивы, где изучали тюремную хронику 1990-х. Они общались с надзирателями и бывшими заключенными, читали тюремную литературу — от Достоевского до современных авторов. Но главным сокровищем стали личные фотографии Андрея Рубанова из заключения. На них братья разглядели уникальную деталь: стены камер были задрапированы тигровыми простынями — так заключенные облагораживали свой быт. Эта деталь, как и многие другие, вошла в фильм.
Кто снимается в фильме «Коммерсант»
Кастинг «Коммерсанта» — отдельная история, в которой удачно пересеклись звездные имена, молодые дарования и неожиданные коллаборации. В центре внимания, разумеется, Александр Петров, но вокруг него выстроен ансамбль, заслуживающий пристального рассмотрения.
Александр Петров — Андрей Рубанов, молодой банкир, который попадает в ад тюрьмы. Петров, выступающий также креативным продюсером картины, признается, что его герой — живой человек, который совершил ошибку. Актер руководствуется собственным «принципом трех „с“»: сострадание, соучастие и сочувствие. По его мнению, это христианская история о том, как человек приходит к свету через тьму.
Михаил Тройник («Этерна», «Я знаю, кто тебя убил») — Михаил Мороз, бизнес-партнер Рубанова. Вместе они ведут полулегальный бизнес, вместе мечтают стать будущей элитой государства и вместе оказываются втянуты в аферу по хищению миллиардов из казны.
Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация») — Ирма, жена Андрея. Одна из тех женщин, которые ждут и верят, даже когда весь мир рухнул.
Хаски (Дмитрий Кузнецов) — Слава, смотрящий в камере. Это принципиально новая для рэпера роль. Режиссеры видели в нем проводника в тюремный мир, своего рода Харона, перевозчика душ. Через Славу этот мир говорит со зрителем.
Также в актерский состав вошли: Никита Павленко («Резервация», «Фарма»), Софья Аржаных («Хирург», «Цикады»), Алина Насибуллина (актриса, режиссер «Шурале» и жена Хаски).
О чем будет фильм «Коммерсант»
Москва, 1996 год. Андрей Рубанов — молодой, дерзкий, предприимчивый. У него есть жена Ирма, маленький ребенок и больше миллиона долларов, поделенных с другом Мишей. Они хотят стать будущей элитой государства, олигархами новой формации. Для этого вписываются в крупную сделку, которая должна стать их билетом в высшую лигу.
Но вместо успеха — афера по хищению миллиардов из государственной казны. Вместо пентхауса — переполненная общая камера «Матросской Тишины». Андрей оказывается в чистилище, где ему предстоит стать другим человеком. Здесь не работают деньги, связи и образование. Здесь работает только то, что остается, когда с человека содрали все.
Это камерная, почти театральная по накалу драма о трансформации личности. О том, как человек, привыкший управлять финансами и людьми, учится выживать в пространстве, где главная валюта — уважение. И о том, что, потеряв все, он может обрести себя — возможно, впервые в жизни.
Интересные факты о фильме «Коммерсант»
Вокруг «Коммерсанта» уже сложилось несколько историй, которые порой интереснее самого сюжета: от мгновенного согласия Александра Петрова до реальных ударов в кадре и личных фотографий из заключения Андрея Рубанова.
Петров попросил агента найти интересный сценарий, пока работал на площадке «Горыныча». Услышав, что предложение поступает от дебютантов-братьев, он обрадовался, а когда прочитал первую страницу, тут же дал согласие. Для режиссеров это стало шоком — Петров числился в их дримкасте на всех защитах проекта.
В качестве бонуса братья Кравчуки получили нескольких актеров, снимавшихся в невышедшем сериале Netflix «Петля» (режиссер Эдуард Оганесян). По сюжету герой Петрова ставил театральный спектакль в тюрьме с заключенными. Так что часть труппы уже была знакома с тюремными реалиями — и этот опыт пригодился на площадке.
Андрей Рубанов утверждает, что его жизнь воссоздана на экране настолько точно и детально, что второй раз он смотреть картину не сможет — тяжело. Высшая похвала для режиссеров, которые сознательно отказались от буквальной иллюстрации книги в пользу самостоятельного произведения.
Сцены драк снимали так реалистично, что Петрову несколько раз прилетело по-настоящему. Его реакцию на удары не пришлось играть. Актер шутя называет братьев Кравчуков безжалостными.
Режиссеры принципиально решили, что в фильме будет звучать не только музыка 1990-х, но и современные исполнители, которых они сами слушают. Как именно это реализовано — зрителю предстоит узнать в кинотеатрах.