Актера из «Голодных игр» Джеймисона арестовали за покушение на убийство

Итан Джеймисон, известный по роли в фильме «Голодные игры», был арестован в Северной Каролине. Как сообщает TMZ, ему предъявлены обвинения в нападении с применением опасного оружия и покушении на убийство.
По данным источника, инцидент произошел с участием троих мужчин, имена которых в материалах дела не раскрываются. Отмечается, что это не первый случай привлечения 27-летнего актера к ответственности. В марте 2025 года его уже арестовывали в том же городе по обвинению в сопротивлении представителю власти. Приговор по тому делу был вынесен 26 марта.
Джеймисон начал карьеру в 2009 году с роли в сериале «Холм одного дерева». Наибольшую известность в юности ему принесли съемки в «Голодных играх», где его коллегами по съемочной площадке были Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт и другие.
