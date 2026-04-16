В Сингапуре показали последний фильм Кеосаяна

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Российско-Сингапурский Деловой Совет и посольство России в Сингапуре за организацию показа фильма режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» в этой стране.
«Фильм Тиграна представили Лаура Кеосаян и Федор Добронравов. Спасибо Российско-Сингапурскому Деловому Совету и посольству России за этот показ. Это очень важно для нас с Тиграном», — написала Симоньян в Telegram.
В зале, судя по опубликованным кадрам, не было свободных мест.
Фильм «Семь дней Петра Семеныча» снят по сценарию Маргариты Симоньян.
Российский кинорежиссер, продюссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый».
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу «Международная пилорама», которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.