«Россия нам не враг»: Путина показали в американском сериале «Пацаны»

В одном из эпизодов президент России пожал руку персонажу по прозвищу Солдатик
Кадр из сериала «Пацаны»

В американском сериале «Пацаны», являющемся сатирой на супергероику, появился Владимир Путин. На это обратил внимание Life.ru. Камео президента России заметили в третьей серии пятого сезона, который станет финальным.

По сюжету, один из ключевых персонажей сериала по прозвищу Солдатик, которого играет актер Дженсен Эклс, с 1984 года работал на СССР и Россию. В одном из флешбэков показана сцена, в которой он пожимает руку российскому лидеру. На экране виден также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В эпизоде также звучит фраза: «Россия нам не враг».

Таким образом создатели сериала обыграли образ реального политика в контексте вымышленной вселенной.

Ранее Владимир Путин появился в новогодней серии мультсериала «Простоквашино».