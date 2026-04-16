Раскритиковавший балет и оперу Шаламе спровоцировал рост интереса к искусству

Глава Лондонской Королевской оперы Алекс Бирд поблагодарил актера Тимоти Шаламе за рост продаж билетов на фоне его резонансных высказываний. Об этом пишет The Times.
В феврале артист оказался в центре скандала из-за слов о том, что никому нет дела до оперы и балета. Его высказывания вызвали волну негодования культурных институций по всему миру, а другие звезды кино, включая Вупи Голдберг, Джейми Ли Кертис и Еву Мендес, вступились за артистов, оскорбленных актером сценических искусств.
Теперь же Бирд сообщил, что комментарий Шаламе привел к всплеску зрительского интереса и спровоцировал рост продаж билетов на постановки. Он отметил, что значительную часть аудитории сейчас составляют зрители 20-30 лет.
«Реакция публики оказалась просто фантастической. Продажи билетов сразу пошли вверх. Так что спасибо, Тимми!» — заявил Бирд.
