Мишустин поздравил Никоненко с юбилеем

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Сергея Никоненко с юбилеем и отметил, что его фильмы пополнили золотой фонд отечественного кинематографа.
«Ваш творческий путь — это пример преданного служения искусству и любви к профессии. Вы состоялись как замечательный актер, режиссер и сценарист, внесли большой вклад в развитие национальной культуры, подарили зрителям ряд блистательно сыгранных ролей и снятых фильмов, многие из которых пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. И сегодня вы продолжаете радовать поклонников яркой игрой и мастерством, вдохновляете новое поколение артистов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.
Глава кабмина пожелал артисту крепкого здоровья и всего самого хорошего.
Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. Он дебютировал в кино в 1961 году, исполнив роль подростка Гриши Топилина в фильме Владимира Довганя и Ивана Кобозева «Сердце не прощает». В качестве режиссера Никоненко поставил 16 фильмов. В их числе: детская кинокартина «Птицы над городом» (1974), мелодрама «Люблю. Жду. Лена» по повести Владимира Деткова «Три слова» (1983), комедии «Семьянин» (1991) и «Хочу вашего мужа» (1992).