Звезды «Бухты Доусона» воссоединились спустя 23 года после окончания сериала

Кэти Холмс и Джошуа Джексон позировали вместе на красной дорожке
Джошуа Джексон и Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

Кэти Холмс и Джошуа Джексон, коллеги по сериалу «Бухта Доусона», являвшиеся парой и в реальной жизни, посетили показ документального фильма «Брунелло: Утонченный визионер», состоявшийся в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Экс-возлюбленные блистали вместе на красной дорожке. 46-летняя Кэти Холмс выбрала для выхода в свет белую рубашку, спущенную с одного плеча, и длинную юбку, расшитую пайетками. Джошуа Джексон, которому тоже 46 лет, выглядел элегантно в малиновом пиджаке и серых брюках, а также в галстуке-бабочке.

Источник: Legion-Media.ru

Холмс и Джексон снялись в культовом сериале «Бухта Доусона», который выходил с 1998 по 2003 год. Их персонажи — Джои Поттер и Пейси Уиттер — были влюблены друг в друга. Сами актеры были парой в течение работы над первым сезоном, но к моменту завершения съемок уже расстались.

Кэти Холмс и Джошуа Джексон в сериале «Бухта Доусона»
Кэти Холмс и Джошуа Джексон в сериале «Бухта Доусона»

Кэти и Джошуа нередко встречаются в последнее время. В 2025 году они появлялись вместе на съемках фильма «Счастливые часы», где играли влюбленную пару. В 2026 году актеры оплакивали смерть другого своего коллеги по «Бухте Доусона» — Джеймса Ван Дер Бика, скончавшегося после борьбы с раком в возрасте 48 лет.