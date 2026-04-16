Холмс и Джексон снялись в культовом сериале «Бухта Доусона», который выходил с 1998 по 2003 год. Их персонажи — Джои Поттер и Пейси Уиттер — были влюблены друг в друга. Сами актеры были парой в течение работы над первым сезоном, но к моменту завершения съемок уже расстались.