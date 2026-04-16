Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2026» открыл прием заявок

4-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября на берегу Черного моря в Геленджике. По традиции, на смотре будут представлены две конкурсные программы — полного и короткого метра.
Претендовать на участие в конкурсе смогут игровые полнометражные и короткометражные фильмы, снятые на русском языке или других языках народов России, а также ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Возможна подача фильмов производства 2026 года в черновом монтаже.
Жюри основного конкурса будет выбирать победителей в 7 номинациях: Лучший фильм (Гран-при), Лучшая работа режиссера, Лучший сценарий, Лучшая работа оператора, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют. Фильмы из программы короткого метра будут претендовать на награду за Лучший короткометражный фильм.
В прошлом году победителем «Маяка» стал фильм Сергея Малкина «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. До этого Гран-при фестиваля получили картины «Кончится лето» (2024) Владимира Мункуева и Максима Арбугаева и «Каникулы» (2023) Анны Кузнецовой.
Организатор кинофестиваля «Маяк» — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Программным директором фестиваля выступает Стас Тыркин, куратор конкурса короткого метра — Андрей Щиголев. Продюсер кинофестиваля «Маяк» — исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.
Заявку на участие в кинофестивале «Маяк 2026» необходимо заполнить на сайте до 1 июля включительно.