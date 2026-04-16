Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2026» открыл прием заявок

Заявки на участие в конкурсе кинофестиваля «Маяк», который состоится осенью в Геленджике, можно прислать до 1 июля
Открытие кинофестиваля «Маяк»
Открытие кинофестиваля «Маяк»

4-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября на берегу Черного моря в Геленджике. По традиции, на смотре будут представлены две конкурсные программы — полного и короткого метра.

Претендовать на участие в конкурсе смогут игровые полнометражные и короткометражные фильмы, снятые на русском языке или других языках народов России, а также ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Возможна подача фильмов производства 2026 года в черновом монтаже.

Жюри основного конкурса будет выбирать победителей в 7 номинациях: Лучший фильм (Гран-при), Лучшая работа режиссера, Лучший сценарий, Лучшая работа оператора, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют. Фильмы из программы короткого метра будут претендовать на награду за Лучший короткометражный фильм.

Кадр из фильма «Здесь был Юра»
Кадр из фильма «Здесь был Юра»

В прошлом году победителем «Маяка» стал фильм Сергея Малкина «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. До этого Гран-при фестиваля получили картины «Кончится лето» (2024) Владимира Мункуева и Максима Арбугаева и «Каникулы» (2023) Анны Кузнецовой.

Организатор кинофестиваля «Маяк» — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Программным директором фестиваля выступает Стас Тыркин, куратор конкурса короткого метра — Андрей Щиголев. Продюсер кинофестиваля «Маяк» — исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Заявку на участие в кинофестивале «Маяк 2026» необходимо заполнить на сайте до 1 июля включительно.