Фильм «Благословите женщину» вышел на экраны в 2003 году и стал одной из самых лиричных работ Станислава Говорухина. Картина снята по мотивам повести «Хозяйка гостиницы» Ирины Грековой — под этим псевдонимом публиковалась известный математик Елена Вентцель. Писательница не дожила до премьеры всего год: она ушла из жизни в 2002 году, так и не увидев экранизацию своего произведения.