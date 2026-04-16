Фильм «Благословите женщину» вышел на экраны в 2003 году и стал одной из самых лиричных работ Станислава Говорухина. Картина снята по мотивам повести «Хозяйка гостиницы» Ирины Грековой — под этим псевдонимом публиковалась известный математик Елена Вентцель. Писательница не дожила до премьеры всего год: она ушла из жизни в 2002 году, так и не увидев экранизацию своего произведения.
В основе истории лежат реальные события. Прообразами героев стали супруги Кирюшины, державшие небольшой гостевой дом в Одессе. Их полувековая дружба с Еленой Вентцель во многом определила интонацию будущего фильма — тихую, жизненную и очень личную.
Сюжет переносит зрителя в предвоенные годы. Юная Вера случайно встречает на морском берегу офицера Ларичева — человека значительно старше, сдержанного и сурового. Между ними вспыхивает чувство, которое становится для героини судьбоносным: ради Веры Ларичев меняет свою жизнь и увозит ее к месту службы. История их отношений разворачивается на фоне больших исторических потрясений, превращаясь в драму о любви, преданности и внутренней силе.
Картина во многом запомнилась актерскими работами. Для Светланы Ходченковой роль Веры стала дебютом и сразу принесла широкую известность. Образ Ларичева воплотил Александр Балуев, мать героини сыграла Ирина Купченко, а яркую актрису, вошедшую в жизнь Веры, — Инна Чурикова. Во второй части фильма появляется Александр Михайлов. Его герой — инженер, в которого влюбляется уже повзрослевшая и пережившая утраты Вера. Среди других участников съемок — Ольга Березкина, Александра Костенюк, Виталий Хаев, а сам Говорухин появился на экране в роли комдива.
Локации, где снимали фильм «Благословите женщину» (2003)
«Благословите женщину» — не только история любви, но и атмосферное кино о времени, характере и выборе. Во многом именно благодаря тщательно подобранным локациям фильм приобрел ту самую визуальную глубину, которая делает его особенно запоминающимся.
Одесса
Здесь начинается история Веры. Родной дом героини расположен в приморском городке: первые сцены переносят зрителя на тихое подворье у моря, где героиня живет с матерью. Сюда же Вера возвращается в годы войны, а позже именно здесь разворачивается новая глава ее жизни.
По сюжету Ларичев строит для семьи просторный дом с верандой, ставший символом уюта и надежды. В этих же стенах останавливается герой Александра Михайлова — именно он называет по телефону точный адрес: Аркадиевский переулок, дом 20.
Интересно, что такой адрес действительно существует. Аркадиевский переулок в Одессе выходит к Мореходному переулку, откуда буквально несколько минут до побережья. Более того, именно здесь жили реальные прототипы героев — супруги Кирюшины, чья история легла в основу повести Ирины Грековой. Их дом долгое время сохранялся, и спустя годы туда даже приезжала съемочная группа телепроекта «Тайны нашего кино».
При этом экранный дом — не настоящий. Для съемок художники-постановщики возвели декорации прямо на берегу моря. Работа оказалась непростой: в один из первых съемочных дней начался сильный шторм, и волны едва не смыли легкие конструкции вместе с техникой. Тем не менее декорации удалось сохранить, а затем воссоздать еще один дом — тот самый, где семья живет уже после войны.
Результат оказался настолько убедительным, что местные риелторы приняли съемочную площадку за настоящую дачу и даже пытались найти покупателей.
Москва
Путь Веры и Ларичева к месту службы проходит через Москву — у героев есть всего один день, чтобы увидеть столицу. Они отправляются на Красную площадь, где в кадре появляются Мавзолей Ленина и здание ГУМа. На фоне этих знаковых мест разворачивается короткий, но важный эпизод их совместной жизни — момент перед дорогой в неизвестность.
Не менее выразительной получилась сцена в метро. Спускаясь по эскалатору, Вера с восхищением разглядывает богатое убранство станции — мрамор, светильники, архитектурные детали кажутся ей почти дворцовыми. По характерному интерьеру и надписи, мелькающей в окне вагона, можно определить, что съемки проходили на станции Красных Воротах. Узнаваемы и светильники вдоль эскалатора — один из характерных элементов этой станции.
Московские эпизоды в фильме короткие, но они подчеркивают контраст между тихой приморской жизнью и масштабом большой страны, в которую герои только начинают свой путь.
Поселок Агинское, Забайкалье
Новое назначение Ларичева, о котором он говорит в фильме как о службе «на юго-востоке», переносит героев в суровые и малонаселенные края. Съемки этих эпизодов проходили в поселке Агинском и его окрестностях — в бескрайней Агинской степи. Работа шла осенью 2002 года, когда пейзажи особенно выразительны и подчеркивают атмосферу удаленности и военного быта.
Примерно в десяти километрах от Агинского развернули масштабный палаточный лагерь. Для съемок туда доставили военную технику, в том числе танки, привезли лошадей и привлекли солдат-срочников, которых переодели в форму красноармейцев.
Еще одной важной локацией стала чабанская стоянка одного из местных жителей. Небольшой дом, выбеленный известью и с высоким крыльцом, в фильме превратился в штаб: на нем разместили вывеску и подняли красный флаг. Хозяйственные постройки, предназначенные для скота, «сыграли» казармы. Для усиления антуража у въезда установили шлагбаум, а на арке из жердей разместили портрет Сталина и алые знамена. Часть техники доставили из Борзи и экспозиции Сибирского военного округа.
В съемках участвовали и местные жители. Так, сотрудники гостиничного комплекса «Сапсан» появились в кадре в эпизоде, где героиню Светланы Ходченковой учат лепить буузы — традиционное бурятское блюдо. Позже по сюжету Вера угощает ими гостей своего мужа.
Не обошлось и без природных достопримечательностей региона. В одном из эпизодов героиня спускается за водой к реке Аге, которую местные жители ласково называют Агинкой.
Тверская область
После суровых степей герои оказываются в еще более отдаленном гарнизоне — на этот раз среди северных лесов. В фильме точное место не называется, но путь туда выглядит непростым: Вера и Ларичев сначала едут поездом, а затем добираются на санях, запряженных лошадьми, по замерзшей реке.
В реальности съемочная группа не отправлялась в далекую экспедицию. Локацией стала Тверская область. Съемки проходили в сосновом лесу, чьи пейзажи органично «сыграли» роль сибирской глуши.
В кадр попала и местная железнодорожная станция Васильевский Мох. Сегодня она заброшена, однако в фильме можно разглядеть характерные архитектурные детали здания, особенно если внимательно присмотреться к сценам прибытия героев.
Интересные факты о съемках фильма «Благословите женщину» (2003)
Работа над фильмом «Благословите женщину» сопровождалась множеством любопытных деталей.
На роль Ларичева рассматривали Алексея Гуськова и Александра Балуева. В итоге Станислав Говорухин остановился на Балуеве, в том числе из-за внешнего сходства актера с прототипом героя. При этом сам Балуев признавался, что не одобряет своего персонажа и считает его отношение к женщинам жестоким.
Главную героиню могла сыграть Мария Миронова, однако все изменилось в последние дни кастинга. На пробы пришла студентка Щукинского училища Светлана Ходченкова — она рассчитывала на роль младшей сестры Веры, но режиссер сразу утвердил ее на главную роль. Этот фильм стал для актрисы дебютом.
Ирина Купченко, сыгравшая мать Веры, получила от режиссера почти полную свободу в импровизациях, благодаря чему ее образ получился особенно живым и естественным.
После завершения съемок Говорухин высоко оценил талант Ходченковой и планировал продолжать с ней сотрудничество. Однако позже, когда актриса значительно похудела, режиссер отказался от дальнейшей работы с ней.
Несмотря на сильный актерский состав и выразительную визуальную часть, в кинотеатральном прокате фильм не имел большого успеха. Зато телевизионная версия, разделенная на четыре серии, получила признание зрителей — картину смотрят и пересматривают уже более 20 лет.