Сидни Суини снялась в новой рекламе American Eagle после скандала со слоганом

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», стала лицом новой кампании бренда American Eagle. Об этом сообщает издание WWD.
На рекламных кадрах 28-летняя звезда предстала в нескольких образах. На одних фото она запечатлена в классических синих шортах и белой рубашке, на других — в облегающей футболке и коротких голубых шортах. Стилисты сделали актрисе укладку с мягкими волнами и легкий, естественный макияж.
Эта съемка привлекла особое внимание, поскольку стала для Суини первой работой с American Eagle после громкого скандала в конце июля прошлого года. Тогда актрису и бренд жестко раскритиковали за «нацистскую пропаганду». Причиной стал слоган кампании «У Сидни Суини отличные джинсы». На английском он обыгрывает созвучие слов *great jeans* («отличные джинсы») и *great genes* («отличные гены»), что вызвало волну негативной реакции в обществе.
Ранее режиссер «Горничной» назвал Сидни Суини идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда.