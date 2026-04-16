Сидни Суини снялась в новой рекламе American Eagle после скандала со слоганом

Актриса ранее столкнулась с критикой после участия в рекламе данного бренда
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», стала лицом новой кампании бренда American Eagle. Об этом сообщает издание WWD.

На рекламных кадрах 28-летняя звезда предстала в нескольких образах. На одних фото она запечатлена в классических синих шортах и белой рубашке, на других — в облегающей футболке и коротких голубых шортах. Стилисты сделали актрисе укладку с мягкими волнами и легкий, естественный макияж.

Сидни Суини, фото: соцсети

Эта съемка привлекла особое внимание, поскольку стала для Суини первой работой с American Eagle после громкого скандала в конце июля прошлого года. Тогда актрису и бренд жестко раскритиковали за «нацистскую пропаганду». Причиной стал слоган кампании «У Сидни Суини отличные джинсы». На английском он обыгрывает созвучие слов *great jeans* («отличные джинсы») и *great genes* («отличные гены»), что вызвало волну негативной реакции в обществе.

Ранее режиссер «Горничной» назвал Сидни Суини идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда.