Иван Охлобыстин высказался против ограничений в интернете

Актер Иван Охлобыстин назвал ограничения в интернете ошибкой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего “ограничить” толком нельзя. И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал он.
Вторая причина заключается в том, что сама попытка ограничить российскую науку и культуру в информации «не подлежит осмыслению», отметил Охлобыстин.
Актер добавил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР.
Ранее Иван Охлобыстин рассказал о проблемах со здоровьем.