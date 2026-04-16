Тест турецкого актера Дениза на наркотики дал положительный результат

Результаты теста известного турецкого актера Бурака Дениза на наркотики оказались положительными, сообщает телеканал AHaber. В его организме нашли следы марихуаны и кокаина.
Звезда сериала «Королева ночи» был задержан 9 апреля по подозрению в употреблении и сбыте наркотиков.
По данным канала, Дениза отпустили на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции. Такую же меру применили еще к четверым задержанным, включая актрису Серру Пиринч, у которой также обнаружили употребление марихуаны и кокаина.
Всего в рамках расследования были задержаны более 250 человек. Как заявил генпрокурор Стамбула Фатих Денмез, положительный результат на наркотики показали 77% прошедших проверку турецких знаменитостей.
Ранее были раскрыты результаты судмедэкспертизы в отношении звезды «Постучись в мою дверь».