Певцов: квоты на иностранное кино не окажут влияния на развитие отрасли

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Введение квотирования иностранного кино в российском прокате не окажет значительного влияния на развитие отечественной киноиндустрии. Такое мнение ТАСС выразил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
«На мой взгляд, [развитию] нашего кинематографа не поможет квотирование. Это совершенно разные русла рек, и они, как мне кажется, текут параллельно. Им нужно заниматься, как это делается в ряде стран, чтобы увеличивать долю отечественной продукции. Но это не решает ключевых проблем отрасли», — отметил он, отвечая на вопрос, поможет ли квотирование отечественному кинематографу.
Говоря о состоянии отрасли, депутат указал на изменение подхода к производству фильмов. «Рентабельность советского кинематографа была 900%, потому что и производство, и прокат были в руках государства. У нас сейчас, к сожалению, любое кино начинается с фразы “На чем бы заработать?” У нас разучились делать фильмы с любовью», — сказал он.
Певцов отметил, что в России по-прежнему появляются качественные работы, однако они сталкиваются с проблемами дистрибуции и продвижения. «Те искорки, жемчужинки, которые действительно сделаны с любовью, сделаны так, как делали в Советском Союзе, их, к сожалению, никто не видит», — заключил он.
Ранее на совете по культуре при президенте РФ народный артист РСФСР Никита Михалков поднял вопрос о введении квот для зарубежного кино и входного взноса в размере 5 млн рублей для проката в России. Глава государства Владимир Путин поддержал инициативу, вопрос прорабатывает Министерство культуры.