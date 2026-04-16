В России начнется повторный прокат фильмов о Шрэке с 13 мая

С 20 мая в прокат выйдет Шрек 2, с 27 мая — Шрэк Третий
Кадр из мультфильма «Шрэк»
Кадр из мультфильма «Шрэк»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские кинотеатры в мае начнут повторный прокат анимационной франшизы о Шрэке. Билеты уже поступили в продажу, а расписание показов опубликовано сетью кинотеатров «Киномакс», убедился корреспондент ТАСС.

Согласно афише, показы стартуют 13 мая с фильма Шрэк. С 20 мая в прокат выйдет Шрэк 2, с 27 мая — Шрэк Третий. Завершит цикл повторных показов картина Шрэк навсегда, которая появится в кинотеатрах с 3 июня.

Франшиза Шрэк — одна из самых успешных анимационных серий студии DreamWorks Animation, начавшаяся в 2001 году. История зеленого огра и его друзей сочетает сказочный сюжет с пародийным юмором и отсылками к поп-культуре. Фильмы получили широкое признание зрителей и критиков, а первая часть была удостоена премии «Оскар» как лучший анимационный фильм.