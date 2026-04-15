Актера телесериала «Солдаты» Алексея Ошуркова внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российского актера Алексея Ошуркова, сыгравшего в сериале «Солдаты» роль офицера Николая Зубова, внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Актер попал в базу данных экстремистского сайта за съемки в сериале «Свои» (2025). Кроме этого, его обвиняют в нарушении государственной границы, покушении на суверенитет Украины, а также публичной поддержке России.
Ранее в «Миротворец» попали также сценаристы сериала «Свои» Владислав Кид и Тимофей Усков, актеры Максим Климов (Макс Климка), Максим Сапрыкин, Егор Губарев, Вячеслав Пронин, Андрей Иванов, Элина Жукова и 11-летняя Алиса Прохорова.
«Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения зачисток от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.