Актер Владимир Аблогин попал в СИЗО по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актер театра и кино Владимир Аблогин, известный как исполнитель роли Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года, оказался в СИЗО по делу о мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на Аблогина возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. При этом пресс-служба столичных судов ранее сообщала об аресте фигуранта с такой фамилией, но без уточнения, что речь идет об актере.
Из сообщения пресс-службы следует, что, по версии следствия, мужчина посредством общения в мессенджере под видом священнослужителя пытался получить от потерпевшего 6 миллионов рублей на оказание благотворительной помощи детям.
Агентство убедилось, что арестованный оказался актером Владимиром Аблогиным. Кроме того, его защита, оспаривая меру пресечения, доводила до сведения суда, что обвиняемый является актером театра и кино, публичной и медийной личностью, принимал участие во множестве художественных фильмов отечественного кинематографа, играя главные роли в произведениях.
Также адвокат подчеркивал, что Аблогин не знал, что совершает преступление, он выполнял просьбу давнего знакомого, считал, что таким образом помогает театру с финансированием.
«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», — говорится в материалах.
Тем не менее, Аблогин в настоящий момент находится в СИЗО, в последний раз срок ареста ему был продлен в конце марта.
Аблогин — 40-летний актер театра и кино, известен как исполнитель главной роли в фильме «Лермонтов» 2014 года режиссера Максима Беспалого.