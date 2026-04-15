Валерия Астапова и Карен Арутюнов станут ведущими XIII Премии АПКиТ

Важнейшее событие в мире киноиндустрии, церемония вручения XIII Премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения) состоится 19 мая 2026 года в Москве. Вечер откроют актриса и телеведущая Валерия Астапова, а также сценарист, режиссер, продюсер, актер кино и озвучания Карен Арутюнов.
В 2026 году продюсеры традиционно наградят лауреатов в 25 номинациях, охватывающих все аспекты производства контента — от сценария и режиссуры до кастинга и визуальных эффектов.
Известная по ролям в проектах «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Химкинские ведьмы» Валерия Астапова назвала для себя честью стать ведущей такого масштабного события.
«Премия АПКиТ — это не просто церемония, это уникальное пространство, где встречаются опыт мэтров и смелость молодых творцов, профессиональная дерзость и искренняя поддержка. Уверена, что это не про сухие цифры и номинации. Это вдохновляющее событие индустрии, которая не стоит на месте! До встречи на самом ярком вечере кино и телевидения!», — сказала актриса.
Карен Арутюнов отметил, что для него участие в церемонии стало уже традицией.
«В прошлом году я в образе Мэйсона Пауэра (альтер-эго актера — прим. ред.) был соведущим из зала к основной паре ведущих Премии АПКиТ, а в этом году стал полноценным ведущим на сцене. За это я хочу поблагодарить Мэйсона Пауэра, у которого большие связи в индустрии. А если серьезно, я очень рад, что мне снова доверили вести такую важную Премию».
Прямую трансляцию церемонии проведет генеральный информационный партнер события — Пятый канал. Кино Mail является ключевым медиа-партнером мероприятия.